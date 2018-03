Psykologer, som behandlede PTSD, blev dræbt af krigsveteran efter gidseldrama

Det skulle have været en fest for personalet, men endte som et mareridt, da en 36-årig mand sneg sig ind på de ansatte på et hjem for krigsveteraner i Calfornien og tog tre af dem som gidsler.

Først flere timer efter fik det en ende, men da var både de tre kvinder og gerningsmanden død.

Ifølge AP var gerningsmanden den 36-årige Albert Wong, som havde fået flere medaljer i sin tid i hæren og havde været udsendt til Afghanistan i et år. Han havde indtil for nylig været patient på hjemmet, som bl.a. behandler krigsveteranerne for posttraumatiskstresssyndrom (PTSD).

Tre kvinder og mistænkt fundet døde efter gidseldrama i USA

Ifølge den lokale tv-kanal Kron4News' oplysninger forlod han stedet for få dage siden, men omstændighederne omkring hans afgang er uklare.

De to af hans ofre var psykologer, som behandlede den tidligere soldat, mens den tredje var stedets direktør.

I en udtalelse fra The Pathway Home, som stedet hedder, bekræfter man, at den 42-årige Jennifer Golick samt 29-årige Jennifer Gonzales, begge psykologer var blandt de dræbte sammen med 48-årige Christine Loeber.

I timevis forskansede gerningsmanden sig med sine ofre. Foto: Ben Margot/AP

I udtalelsen kaldes de modige kvinder, som »var dygtige fagfolk, som dedikerede deres karrierer til at tjene nationens veteraner.«

Bevæbnet mand har taget gidsler på et hjem for soldaterveteraner i USA

Hjemmet er det største af sin slags i USA med plads til omkring 1.000 beboere.

Albert Wong nåede at forskanse sig på stedet i timevis med sin tre gidsler uden at ville kommunikere med politiet. På et tidspunkt var der en skududveksling mellem den 36-årige og politiet, men det er stadig uklart, om gerningsmanden blev dræbt i den forbindelse.