Bevæbnet mand har taget gidsler på et hjem for soldaterveteraner i USA

SAN FRANCISCO – En bevæbnet mand sneg sig fredag ind til en ansats farvelvest på USA’s største plejehjem for soldaterveteraner og tog tre gidsler.

Da en vicesherif, som havde modtaget alarmopkaldet, ankom til stedet udløste det en skudveksling med gidseltageren, der er bevæbnet med en riffel. Ifølge den lokale tv-station KTVU blev der affyret 15-20 skud, men der er ingen meldinger om sårede.

Mandens motiv for angrebet er ukendt. Det er også uklart, hvorfor han valgte netop dette plejehjem i Yountville, Californien; en by vinregionen Napa, der tiltrækker sværme af turister med sine gourmetrestauranter.

De tre personer, der er taget gidsel, er alle ansatte, mens han har ladet andre gå, oplyste Chris Childs, en vicepolitichef ved Californiens trafikpoliti.

Politiet kender til gengæld mandens identitet, men har ingen informationer om hans sindstilstand, eller om gidslerne er i god behold. Flere timer efter angrebet er det stadig ikke lykkes at få ham i tale.

Politiet har forsøgt at ringe for at forbinde ham med gidselforhandlere fra FBI. Både på hans mobiltelefon og på en fast forbindelse i den del af bygningen, hvor han har forskanset sig.

»Vi håndterer dette som en aktiv angrebssituation,« sagde John Robertson, sherif for Napa County.

»Der har været en skududveksling mellem min vicesherif og den mistænkte. Mange skud blev affyret,« bekræftede han.

Veteranhjemmet, der blev åbnet i 1984, er den største i USA med omkring 1.000 ældre eller handicappede beboere.