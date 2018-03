"Verdens mest forhadte mand" har fået fængselsdom

I internationale medier er han blevet døbt »USA's mest forhadte mand« og »en forkælet møgunge«.

Årsagen til hans ikke så kærlige kælenavne er dog ikke den samme som baggrunden for, at den upopulære medicinkonge og iværksætter Martin Shkreli netop er blevet idømt syv års fængsel. Det fortæller nyhedsbureauet AP.

Det var en prisfinte, som Shkreli lavede i 2015 som direktør i virksomheden Turing Pharmaceuticals, der har forårsaget den lidet flatterende omtale, der stadig hænger ved i dag. Dengang fik han prisen på præparatet Daraprim, der bl.a. benyttes af aids- og kræftpatienter samt spædbørn med svækket immunforsvar, til at stige fra 90 kr. til omkring 5.000 kr. pr. pille.

Det skete med en hel del negativ opmærksomhed til følge - især fordi Shkreli ikke havde spor travlt med at undskylde gerningen.

Men det er som nævnt ikke den finte, retssagen handler om. For senere det år blev Shkreli anholdt og tiltalt for bl.a. at have have bedraget investorerne i to kuldsejlede hedgefonde.

Sagen mod ham trak ud. Det var svært at finde jurymedlemmer, der ikke havde temmelig stærke meninger om den anklagede på forhånd. Og i mellemtiden forbrød Shkreli sig jævnligt mod kravet om, at han ikke skulle ytre sig offentligt som anklaget. Han live-streamede dagligt og kastede om sig med morsomheder og spydigheder på sociale medier - til en grad, hvor han permanent blev blokeret fra Twitter for at have overfuset en kvindelig journalist.

I august sidste år blev han dømt skyldig i svindel. Dommen gik bl.a. på, at han havde løjet for sine investorer om værdien af den kapitalfond, han drev. Han brugte deres penge på andre ting, end det var aftalt. Til at bygge en ny virksomhed op for senere at betale investorerne tilbage med penge, der var trukket ud af det nye selskab.

Ifølge nyhedsbureauet var Shkreli mod kaution sat på fri fod, mens han afventede dommen - indtil han i september i fjor blev fængslet for at udlove en dusør på 5.000 dollar til enhver, der kunne skaffe noget helt specifikt. Nemlig et hår med intakt hårsæk fra den tidligere demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton.

Hans forsvarer havde kæmpet for 18 måneders fængsel eller derunder, fordi investorerne fik alle deres penge tilbage. Anklageren havde derimod argumenteret for, at han har fortjent mindst 15 år bag tremmer, fordi han har løjet for dem. 34-årige Shkreli har selv har undskyldt flere gange under retssagen og har erkendt, at han »har gjort mange fejltagelser«.