Trump forlanger komplet stop af nordkoreansk atomprogram

For første gang nogensinde skal en amerikansk præsident mødes med lederen af det nordkoreanske regime.

Det offentliggjorde en sydkoreansk udsending torsdag aften lokal tid i Washington. Mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, er senere blevet bekræftet af Det Hvide Hus.

Og Donald Trump har blandt andet et særligt punkt på dagsordenen: en komplet afrustning af Nordkoreas atomprogram.

- Kim Jong-un har snakket om en afrustning af atomprogrammet med sydkoreanske repræsentanter - ikke bare en frysning.

- Der er gode fremskridt, men vi fastholder sanktionerne, indtil en aftale er nået. Et møde er ved at blive planlagt!, skriver præsidenten på Twitter.

Nordkorea er under strenge sanktioner fra FN og USA.

Donald Trump oplyser i øvrigt, at Nordkorea ikke vil gennemføre missiltest inden mødet. Mødet skal efter planen finde sted senest i maj.

Det var Chung Eui-yong, Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, der torsdag offentliggjorde det forestående møde.

- Jeg har fortalt Trump, at på et møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sagde han, at han var klar til en afrustning af atomprogrammet.

- Kim Jong-un sagde, at Nordkorea vil holde sig fra yderligere missiltest, lyder det fra Sydkoreas Chung Eui-yong torsdag aften.

Mødet er en diplomatisk kovending i det traditionelt anspændte forhold mellem USA og Nordkorea.

Forholdet blev ikke bedre i løbet af 2017, hvor Nordkorea udførte flere missiltest. Det fik blandt andet Donald Trump til at rase mod Kim Jong-un.

I en tale i september kaldte han Kim Jong-un for en "raketmand" på en "selvmordsmission". Også på Twitter gik Trump til angreb på Kim Jong-un.

På det seneste har der dog været tegn på opblødning i forholdet. Det kulminerer nu foreløbigt i det historiske møde mellem de to ledere.