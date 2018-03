Trods alarmklokker i Det Hvide Hus: USA’s opiumepidemi er blevet værre

SAN FRANCISCO – Donald Trump erklærede i efteråret USA’s opiumepidemi for en offentlig sundhedskrise.

Men siden da er situationen kun blevet værre, indikerer nye tal.

Alene det seneste år er antallet af overdoser steget med 30 pct., viser tal i en ny rapport fra USA Center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC).

Og stigningen ses på tværs af nationen, selvom det nogle steder er værre end andre.

»Vi står midt i en krise. Den hastigt udviklende opiumepidemi fortsætter og eskalerer,« siger fungerende CDC-direktør Anne Schuchat til NPR.

Amerikanerne dør yngre: »Opiumepidemien er mere dødelig, end da aids-epidemien toppede«

Det er værst i det midtvestlige USA, hvor delstater har set en stigning i overdoser på næsten 70 pct. Det tal er særligt drevet af udviklingen i Wisconsin, hvor stigningen er på over 100 pct.

Men der er også stigninger på vestkysten på over 40 pct. og på over 20 pct. i det nordøstlige - og sydvestlige USA.

»Vi ser desværre, at opiumsoverdoser stiger i alle regioner, i alle voksne aldersgrupper, både mænd og kvinder,« siger Schuchat.

Hun advarer om, at det måske er endnu værre end tallene indikerer, fordi mange, der får en overdosis, aldrig når på skadestuen.

Ironisk skyldes de alarmerende tal ikke, at der er flere amerikanere, der bruger opium, men at stoffet er blevet farlige end for fem år siden.

»Så det er lettere at komme til at tage for meget, og folk ved måske ikke, hvad de har,« siger CDC-lederen.

Selvom Trump-regeringen har erklæret situationen en sundhedskrise, udløste det i efteråret ikke flere penge til at få situationen under kontrol, hvilket eksperter siger, er et problem.

Men ifølge Chris Christie, Republikansk eksguvernør i New Jersey, som tidligere ledte en præsidentnedsat udvalg for at kortlægge krisen, vanskeliggøres indsatsen også af ubesatte stillinger i de afgørende agenturer, og Kongressens uvilje til at levere den nødvendige finansiering, siger han til Wall Street Journal.