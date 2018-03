Putin: Jeg forsøgte ikke at rekruttere Melania Trump

SAN FRANCISCO - Spørgsmålet var bizart, men Ruslands præsident, Vladimir Putin, svarede velvilligt og grinende.

Under et interview onsdag ville en tv-vært vide, om Putin, der er tidligere KGB-agent, under en middag ved et G20-møde i Hamburg sidste år forsøgte at rekruttere USA’s førstedame, Melania Trump.

»Nej,« lød det prompte fra Putin, som mødte den amerikanske præsidentfrue under topmødemiddagen, hvor hun var hans borddame.

»Det har jeg ikke gjort meget længe, selvom jeg plejede at elske det. Det var mit job i mange år,« fortsatte han og lo.

Den russiske statsleder fortalte også, at de havde diskuteret barselsorlov i Rusland – og at han var overrasket over, hvor høj Melania Trump var.

Det er muligt, at tv-værtens spørgsmål refererede til en tidligere diskussion om Putins karriere i Sovjettiden.

Men den russiske leder havde tydeligvis ikke noget imod det.

Han slappede af og forklarede også, at han havde smurt tykt på, da han fortalte Melania Trump og Emanuela Mauro på hans anden side, hustru til Italiens daværende premierminister Paolo Gentiloni, om hans fiskekundskaber.

»Som forventet i sådanne sager, så pralede jeg lidt (om størrelsen af fangsten). Hvordan kan nogen taler om at fiske uden at prale lidt,« sagde Putin.