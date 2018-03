Putin lovpriser Trump: en balanceret mand og en fantastisk kommunikator

SAN FRANCISCO – Ruslands præsident Vladimir er ikke altid den mest rundhåndede med komplimenter, men onsdag var en undtagelse.

I en række interviews med russisk stats-tv før et valg om to uger, hvor Putin står til at genvinde præsidentposten uden nogen reel udfordrer, lovpriste den mangeårige statsleder USA’s præsident.

Putin kaldte Donald Trump »en balanceret« mand og en stor kommunikator, som er hurtig til at komme til sagens kerne.

»Ud over det har han på et personligt plan også gjort et godt indtryk på mig,« fortsatte Putin, som sidste år to gange mødtes med Trump på sidelinjen af topmøder:

»Det er muligt at forhandle med ham og søge kompromisser.«

Trods russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg, har Trump været meget tilbageholdende med at kritisere sin russiske kollega, Vladimir Putin. Her ses de under et G20-møde i Tyskland i juli sidste år. Foto: AP/Evan Vucci

Den russiske leder var knap så gavmild i sit ordvalg om USA’s politiske system, som han sagde »demonstrer sin ineffektivitet og er ved at æde sig selv op.«

»Jeg er ikke skuffet over min kollega (Trump), men jeg er stadig mere skuffet over det politiske system (i USA).«

»Det er meget svært at samarbejde med sådan et system, fordi det er uforudsigeligt.«

Forholdet mellem USA og Rusland har længe været køligt, men blev for alvor anstrengt efter Ruslands annektering af Krim og landets skyggekrig i Østukraine.

Trump har sagt, at han ønsker at forbedre forholdet, men det har USA's Kongres kæmpet imod. Således stemte et overvældende flertal i Kongressen for at straffe Rusland med nye sanktioner for dets indblanding i det amerikanske præsidentvalg. Disse er dog aldrig blevet gennemført af Trump.

Putin vil se USA's beviser for at retsforfølge hackere

Præsidenten har ligeledes undgået at kritisere Rusland for at blande sig i valget, men skældte dog tidligere på ugen opsigtsvækkende Kreml ud for »uansvarligt« at prale med nye »uovervindelige atomvåben.«

Putin præsenterede nye atomvåben ved at simulere angreb mod Florida

Putin, der ind imellem har vist sin irritation over det fortsatte opgør med USA, kommentererede på det dårlige forhold.

»Vi er en stormagt, og ingen kan lide konkurrence,« sagde Putin og afviste Trumps kritik med, at der ingen garanti er for, at Moskvas gamle koldkrigsrival ikke igen vil bruge atomvåben.

FBI sigter Putins kok for at stege valgflæsk for Trump Tiltaler mod 13 russere beskriver, hvordan Rusland blandede sig i USA’s valgkamp. Alligevel føler præsident Trump sig renset.

Han kritiserede også USA for dets rolle i afsættelsen i 2014 af Ukraines Rusland-venlige præsident, Viktor Janukovitz.

Dette skete efter flere ugers folkeprotester mod, at Janukovitz havde skiftet mening og sagt nej til en samarbejdsaftale med EU og i stedet ønskede et tættere sammen med Rusland.

USA bad den gang Rusland om hjælp til at overtale Janukovitz til ikke at bruge vold mod demonstranterne, men trods en aftale væltede demonstranterne alligevel Janukovitz, der derefter flygtede til Rusland.

»Få forventede, at vi ville handle så hurtig, så resolut - for ikke at sige dristigt,« sagde Putin om annekteringen af Krim.

Præsidenten kritiserede i samme åndedrag Vestens sanktioner mod Rusland over dette som »illegale og et uretfærdigt« forsøg på at indhegne Rusland, men tilføjede: »I det lange løb vil vi vinde.«

»Dem som giver os gift, vil til sidst selv synke og sluge giften.«

Putin talte ikke om en tidligere russisk spion og hans datter i Storbritannien, som i weekenden blev forgiftet med nervegift. Britiske politikere mistænker Moskva for at stå bag.