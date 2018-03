Trumps straftold kommer: Men nogle lande kan slippe

Det Hvide Hus siger, at Mexico og Canada og andre måske kan blive undtaget for nye toldsatser på stål og aluminium.

Udmeldingen kommer samtidig med, at Canadas premierminister, Justin Trudeau, meddeler, at han har talt i telefon med USA's præsident, Donald Trump, om handel og told.

- Trump gjorde det klart, at han har fokus på at sikre fremskridt i Nafta-forhandlingerne, og hvis han kan få en god handelsaftale, så er der ingen grund til told på stål og aluminium i forhold til Canada, siger Trudeau.

Ekspert: Toprådgivers afgang øger kaosset omkring Trump

Kilder i den amerikanske regering siger til Washington Post, at Trump planlægger at friholde Canada og Mexico for den nye told i 30 dage.

En forlængelse af den periode vil afhænge af, hvordan forhandlingerne om den nordamerikanske frihandelsaftale Nafta skrider frem, tilføjer kilderne.

Trudeau afviser at kommentere, hvorvidt Canada vil svare igen, hvis amerikanerne indfører told på import af canadisk stål og aluminium.

- Canada ved af erfaring, at vi må vente og se, hvad denne præsident reelt gør snarere end at reagere på udmeldinger, siger Trudeau.

Trump har flere gange understreget, at han ønsker en Nafta-handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada, som er retfærdig for alle tre lande.

Trump signalerede onsdag, at han er indstillet på at give ordre til indførelse af den omstridte told, mens han øgede presset på Kina for at få det til at fremlægge en plan for, hvordan handelsbalancen mellem kineserne og amerikanerne kan rettes op.

Amerikanernes handelsunderskud over for Kina satte i 2017 rekord med 375,2 milliarder dollar. Det svarer til 2253 milliarder kroner.

Trumps økonomiske rådgiver kaster håndklædet Præsidentens topøkonomiske rådgiver Gary Cohn tabte kampen om Trumps handelskrig og forlader Det Hvide Hus.

USA's samlede underskud i handlen med resten af verden steg samtidig til 566 milliarder dollar. Det er ifølge The New York Times det højeste siden 2008.

Der var ubekræftede forlydender om, at Trump måske allerede torsdag vil indføre tolden på stål og aluminium.

Frygten for en handelskrig tog til, da Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, tirsdag aften indgav sin opsigelse.

Cohn, som er fortaler for frihandel, var ifølge flere medierapporter udelukkende blevet i sit job for at overbevise præsidenten om, at hans handelspolitik var på den forkerte kurs. Nyheden om Cohns farvel til Det Hvide Hus har derfor spredt nervøsitet blandt investorer.

Da den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, mandag sluttede sig til koret af kritikere og opfordrede Det Hvide Hus til "ikke at gå videre med denne plan", lød det fra Trump:

- Nej, vi trækker os ikke.