Skolemorder i Florida er formelt tiltalt for 17 mord og risikerer dødsstraf

SAN FRANCISCO - Den 19-årige Nicolas Cruz, der for tre uger siden gik ind på en skole i Florida og begyndte at skyde om sig med sin AR-15 riffel, blev onsdag formelt anklaget for 17 mord.

Det kan betyde, at han vil blive dømt til døden, hvilket den unge mand tilsyneladende er meget bevist om.

Men ifølge Cruz’ forsvarer vil den 19-årige erklære sig skyldig, men kun hvis anklageren tager muligheden for dødsstraf af bordet, hvilket formentlig i stedet kan betyde fængsel for livstid.

Anklageren har endnu ikke reageret på dette krav.

Ifølge flere amerikanske medier har Cruz under afhøringer indrømmet, at han på valentinsdag for tre uger siden kort inden, at det ringede ud fra sidste time, gik ind på Marjory Stonemand Douglas High School, hvor han selv tidligere var elev, og begyndte at skyde ind i flere klasseværelser.

I det hele taget har han siden sin anholdelse været samarbejdsvillig, men har undgået øjenkontakt med folk omkring sig, viser fængselsnotater, som er blevet offentliggjort fra sherifkontoret i Broward County.

»Ofte sidder han og stirrer ud i luften,« synes at grine eller udviser »mærkværdig« adfærd - enten under eller efter besøg fra sin forsvarer, fremgår det også af notaterne.

Den formelle tiltale kommer samtidig med, at Floridas politikere ventes at stemme om en stramning af delstatens våbenlove.

Det ene kammer i Floridas parlament, Senatet, har allerede bakket op om at hæve aldersgrænsen til 21 år for køb af rifler og semiautomatiske våben, hvilket svarer til aldersgrænsen for at købe håndvåben og alkohol i Florida i dag.

Elever og aktivister lader som om, at de er døde i en aktion i Floridas parlament, før folkevalgte skal stemme om at stramme op på Floridas våbenlov. Foto: AP/Mark Wallheiser

Stramningerne lægger også op til, at politiet vil få mulighed for at beslaglægge våben fra personer, som udviser mulig farlig adfærd.

Desuden vil skoler få lov at bevæbne lærere; et skridt som lærer og elever fra Stoneman Douglas High har argumenteret imod .

Overlevende elever, som efter angrebet har iværksat en kampagne for en stramning af USA's våbenlove, har i stedet ønsket et totalforbud for salg af semiautomatiske våben.

Skoleelever fra hele USA ventes den 24. marts at deltage i en demonstration i Washington for at presse Kongressen til at stramme op på våbenlov.