Trump til Europa: EU har ikke behandlet USA godt

SAN FRANCISCO – USA’s præsident Donald Trump beskyldte tirsdag Europa for at have gjort det umuligt for amerikanske virksomheder at gøre forretninger i EU.

Præsidenten gentog også sin intention om at indføre straftold på stål og aluminium og fornyede sin trussel om, at europæiske biler vil blive ramt med en lignende straftold, hvis EU tager modskridt.

»De kan gøre, hvad de vil, men hvis de gør det, så lægger vi 25 pct. på deres biler, og tro mig, så gør de det ikke meget længere,« lød det fra præsidenten på en fælles pressebriefing med Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

Trump klagede også over, at USA har et globalt handelsunderskud på 800 mia. dollar.

»Det vil jeg ikke acceptere,« sagde han.

»Når vi er bagefter alle steder, så er handelsaftalerne ikke gode nok. Det er en meget uretfærdig handelssituation. Den Europæiske Union har været særlig hård mod USA. Men jeg er her for at beskytte vores arbejdere og virksomheder. Det er en af grundene til, at jeg blev valgt. Så vi gennemfører den straftold på stål og aluminium,« fortsatte præsidenten, der tilføjede:

»Hvis EU fjerner de forfærdelige barrierer, som gør det umuligt for vores produkter at komme ind på deres markeder, så kan vi måske tale sammen. Vi er ikke blevet behandlet ordentligt i mange år.«

»Men handelskrige er slet ikke så ringe. Vi vil gøre det på en kærlig måde. En meget kærlig måde, og I vil holde mere af os og respektere os mere for det,« forudsagde præsidenten.

Svenske journalister indikerede på pressemødet, at Stefan Löfven havde haft et fælles budskab med fra hele EU til præsidenten om at genoverveje sin beslutning. Löfven gjorde sig tydeligvis også umage med at argumentere imod straftold uden at sige Trump direkte imod.

»Jeg forstår og respekterer præsidentens hensigt om at beskytte sig eget land. Det er også min opgave,« begyndte han.

USA's præsident Donald Trump og Sveriges statsminister Stefan Löfven giver hinanden hånden ved et fælles pressemøde i Det Hvide Hus. Foto: Ritzau Scanpiz/SAUL LOEB

»Men som leder af et lille land er vi afhængige af en åben handel med andre, og i dag er suppleringskæderne meget komplicerede. Når vi sælger kampfly, så er det måske 50 pct. af komponenterne, der kommer fra USA,« fortsatte Löfven og advarede om, at straftold vil skade alle.

Hvis han havde håbet på en vis forståelse fra Trump om, at det er forkert at ramme alle med straftold, når det - som den svenske regeringsleder påpegede - hovedsageligt er Kina, der bærer ansvaret for overproduktion af stål i verden og dumping af priserne, måtte Löfven dog tage skuffet hjem.

Godt nok henter USA kun 2 pct. af sin importerede stål fra Kina, men ifølge præsidenten snyder de tal, fordi Kina eksporterer til USA via tredjelande. Trump nævnte ikke hvilke lande.