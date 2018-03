Tidligere Trump-rådgiver i bizart interview på live tv: »Jeg kan lugte alkohol i din ånde. Har du drukket?«

Det er allerede blevet til adskillige såkaldte virale videoer, efter at den tidligere Trump-rådgiver Sam Nunberg mandag gav adskillige interviews til større amerikanske medier.

Interviewene handlede om, at Nurnberg har meldt ud, at han ikke vil vidne i sagen om mulig russisk indblanding i USA's præsidentvalg.

Nunberg er indkaldt af den særlige anklager, Robert Mueller, der leder efterforskningen af, om Rusland samarbejdede med Donald Trumps lejr og blandede sig i afviklingen af valget i 2016.

»Jeg vil ikke samarbejde. Hvorfor skulle jeg dog bruge 80 timer på at gennemgå mine e-mails,« siger Nunberg til MSNBC.

På CNN adresserede værten Erin Burnett til sidst i interviewet anklagerne fra Det Hvide Hus, der går på at Nunberg er alkoholiseret og på stoffer. Som man kan se i klippet nedenfor fra CNN, gik Burnett direkte til sagen ved at sige til Nurnberg, at hun kunne lugte alkohol i hans ånde, hvortil Nunberg svarede, at han ikke havde drukket og kun taget sine antidepressive medikamenter.

Se hele interviewet her:



Ledende republikaner frygter Trumps toldsatser

Den magtfulde lobbyist Roger Stone sørgede for, at Sam Nunberg i sin tid blev ansat på Trumps kampagne. Stone skal også være i Robert Muellers søgelys i forbindelse med undersøgelsen.

Muellers efterforskningshold arbejder ud fra en teori om, at Rusland ønskede, at Donald Trump skulle vinde præsidentvalget. Trump slog overraskende Demokraternes kandidat, Hillary Clinton, i 2016.

Rusland og Trump selv benægter dog, at der har været et samarbejde. Mueller har ikke desto mindre sigtet adskillige Trump-ansatte og en lang række russere.

Men Nunberg mener, at sagen er »fuldstændig latterlig.«

»Donald Trump har ikke samarbejdet med russerne. Det er den største joke nogensinde, hvis man tror det,« siger Nunberg.

Nunberg blev ansat af den tidligere forretningsmand i 2011. Dermed er han en af de første politiske rådgivere, som Trump har ansat. Nunberg blev dog fyret i 2015, før Trumps politiske karriere for alvor tog fart.

Trumps Ruslands-forbindelser tager sælsom drejning: Arresteret oligark-elsker tilbyder info om Trump mod asyl i USA

Nunberg griner blot, da MSNBC spørger ham, om han er bange for at blive dømt for foragt for retten, når nu han ikke vil møde op.

»Lad os se, hvad hr. Mueller gør. Jeg tror, det kunne være sjovt, hvis de anholdt mig. Jeg tror, det ville være virkelig, virkelig sjovt, hvis de anholder mig, fordi jeg ikke gider gennemgå 80 timers e-mails, som jeg har sendt til Steve Bannon og Roger Stone (tidligere Trump-rådgivere, red.),« siger han.