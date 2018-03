Vrag af amerikansk hangarskib fra søslag i 1942 er fundet

Vraget af det amerikanske hangarskib "Lexington", der blev sænket under Anden Verdenskrig, er fundet.

Det oplyser den amerikanske stillehavsflåde ifølge BBC.

Hangarskibet er fundet cirka 800 kilometer ud for Australiens østkyst på omkring tre kilometers dybde.

Det er et eftersøgningshold anført af Paul Allen, medstifter af Microsoft, der søndag fandt vraget.

Eftersøgningsholdet har offentliggjort fotografier og videoer af vraget sammen med flere fly, der også ligger på havbunden.

På optagelserne ser vraget ud til at være velbevaret, skriver BBC.

Se billeder af vraget på havets bund

Skibet blev ramt af flere torpedoer og bomber i kamp mod japanske krigsskibe.

Slaget stod på i Koralhavet fra 4. til 8. maj 1942. Flere end 200 af de amerikanske besætningsmedlemmer mistede livet.

Men hovedparten af besætningen, over 2000, blev reddet af andre amerikanske flådefartøjer, før hangarskibet forsvandt i dybet.

- Selv om Lexington blev tabt i slaget om Koralhavet, så lammede hendes mænds tapre indsats det japanske imperiums hangarskibe Shokaku og Zuikaki så voldsomt, at de var ude af stand til at deltage i Midway, hvor scenen for en allieret sejr blev sat, skriver U.S. Pacific Command i et tweet.

Den japanske flåde led store tab i søslaget om Midway, der fandt sted i begyndelsen af juni 1942 i cirka 2000 kilometers afstand fra Hawaii.

Mens USA mistede et enkelt hangarskib, 98 fly og godt 300 mand, så mistede Japan fire hangarskibe, næsten 250 kampfly og over 3000 mand ved Midway.

Dermed var den japanske flådeovervægt i Stillehavet sat over styr, og slaget kom derfor til at markere et vendepunkt i krigen i Stillehavet, fremgår det af Den Store Danske.

Selv om "Lexington", med kælenavnet "Lady Lex", nu er fundet efter 76 år, bliver det liggende.

Den amerikanske flåde anser skibet for at være en krigsgrav, skriver BBC.