Toprådgiver forsøger at forhindre Trumps straftold

Donald Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, forsøger at bremse præsidenten i at indføre told på importeret stål og aluminium.

Det siger to personer med kendskab til sagen ifølge Bloomberg News.

Gary Cohn har ifølge de anonyme kilder indkaldt en række topchefer fra amerikanske selskaber, som er storforbrugere af stål og aluminium, til et møde torsdag.

Brian Mikkelsen efter USA-møde: »Europa kan ikke bare sidde med hænderne i skødet«

Repræsentanter for virksomheder, der fremstiller drikkedåser, automobilbranchen samt olieindustrien er blandt deltagerne. Trump ventes også at sidde med.

Trump planlægger at pålægge udenlandsk fremstillet stål og aluminium høje toldsatser. Formålet er at beskytte USA's egne producenter.

Præsidentens udmelding har skabt frygt for en global handelskrig, og ifølge Bloomberg News er Gary Cohn lodret uenig i udspillet. Som mange andre økonomer og politikere er han bekymret for, at det vil svække økonomien.

Insidere i Det Hvide Hus mener, at Cohn muligvis er indstillet på at sætte sit indflydelsesrige job som direktør for Det Nationale Økonomiske Råd i spil, hvis Trump ignorerer hans vurdering.

Det er fortsat uvist, hvornår Trump har tænkt sig at føre sin trussel ud i livet.

Rådgivere i Det Hvide Hus, som støtter forslaget, opfordrer ifølge Bloomberg News præsidenten til at underskrive de nødvendige dokumenter om toldsatserne på lørdag.

Her besøger Trump Pennsylvania, der historisk er en højborg for USA's stål-, kul- og olieindustri.

Harley-Davidson frygter at komme i klemme i handelskrig

Også topfolk i Det Republikanske Parti ryster på hovedet over Trumps forslag.

Deriblandt Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus. Fra Ryans kontor lød det mandag:

- Formanden er "ekstremt bekymret over følgerne", og han opfordrer Det Hvide Hus til "ikke at gå videre med denne plan".

Men Trump insisterer.

- Nej, vi trækker os ikke, lød hans svar på Ryans opfordring.

Danskeren Erik Nielsen, der er cheføkonom i den italienske storbank Unicredito, betegner Trumps forslag som endnu et udslag af "vanvid fra Det Hvide Hus".

- Vi er meget tæt på en situation, hvor der ikke er nogen globale stemmer tilbage i Det Hvide Hus, der kan bibringe præsidentens forvirrede tankegang en form for fornuft, sagde han til dagbladet Børsen mandag.