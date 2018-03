Florida vil stramme våbenlov efter massakre på skole

Et flertal i Floridas senat har mandag stemt for at stramme våbenlovgivningen, skriver det politiske netmedie The Hill.

Loven er en reaktion på et skyderi 14. februar på en high school i byen Parkland, hvor 17 personer blev dræbt. Den formodede gerningsmand, en 19-årig mand, er anholdt.

Loven er nu sendt videre til delstatens anden lovgivende forsamling.

Ifølge avisen Miami Herald ventes forslaget at blive godkendt inden 9. marts. Derefter skal Floridas guvernør sætte sin underskrift på den, før loven træder i kraft.

20 af senatets medlemmer stemte for forslaget, mens 18 stemte imod.

Minimumsalderen i Florida for køb af rifler sættes ifølge nyhedsbureauet Reuters op til 21 år fra 18 år. Desuden indføres der en "venteperiode" på tre dage for køb af våben.

Manden, der er sigtet for skoleskyderiet, var ifølge myndighederne 18 år, da han legalt købte den halvautomatiske AR-15-riffel, der blev brugt i massakren.

De demokratiske senatorer er ifølge nyhedsbureauet AP dog utilfredse med, at et forbud mod såkaldte angrebsrifler og magasiner med plads til flere end ti kugler, ikke er del af loven.

Skoleskyderiet for tre uger siden har udløst fornyet debat om den amerikanske våbenlov.

Flere af de overlevende studerende har rettet deres vrede mod USA's præsident, Donald Trump.

De vil have ham og andre højtstående politikere til at reformere våbenlove for at nedbringe den dødelige vold.

- Nu er det på tide at gøre noget ved det, for det er ikke noget, der bare skal fejes ind under gulvtæppet, sagde Emma Gonzalez, en af eleverne på skolen i Parkland, Florida, til tv-stationen NBC.

Donald Trump mødtes ugen efter skyderiet med nogle af eleverne fra skolen i Florida.