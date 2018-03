Ny undersøgelse: 57 procent af amerikanerne mener, at Trump er racist

Donald Trump mener selv, at han er »den mindst racistiske person i USA og muligvis i hele verden.«

Flere amerikanere er ikke helt enig med ham.

En ny undersøgelse lavet af AP Norc Poll viser nemlig, at hele 57 procent af den amerikanske befolkning mener, at Trump er racist. Det svarer til næsten seks ud af ti amerikanere.

Yderligere mener 80 procent af landets sorte amerikanere og 65 procent af landets latinamerikanske borgere, at de har færre rettigheder end hvide amerikanere, og at præsidenten fører en racistisk politik.

Donald Trump efter lortelande-debat: Jeg er ikke racist

Målingen blev lavet i februar og bygger på svar fra 1.337 amerikanere, der alle blev spurgt om, hvordan de mente, racetilstandene i landet ser ud, og hvordan præsidenten har klaret udfordringerne på området.

Resultaterne kommer efter en række år, hvor Trump flere gange har været under beskydning for at have udtalt sig racistisk både på Twitter og i medierne.

Tre millioner likes: Obama har slået rekord med tweet efter Charlottesville-angreb

I 2017 omtalte Trump gentagende gange den demokratiske senator Elizabeth Warren som Pocahontas, og i samme år kom han i modvind, da han nægtede at lade en række NFL-spillere knæle under nationalsangen for at vise sympati med sorte medborgere. Han er yderligere blevet beskyldt for ikke at tage tilstrækkeligt afstand fra Ku Klux Klan og nynazistiske grupper efter flere voldelige sammenstød.

Præsidenten har også flere gange nævnt den tidligere amerikanske præsident, Barak Obamas, hudfarve i forbindelse med en massiv kritik af han politik.

»Fordi præsident Obama har gjort sit job så dårligt, får vi desværre ikke nogen ny sort præsident at se i generationer,« skrev Trump på Twitter i 2014.