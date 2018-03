Handelsminister: Trump undtager ingen lande for højere told

Kina vil udnytte hullet efter USA til at spille en større politisk rolle globalt.

Efter valget i september ser det nu ud til, at Tyskland kan få en handlekraftig regering.

Et dobbeltmord har rystet Slovakiet:

Følg livebloggen fra superligakampen imellem Brøndby IF og og OB.

Verden vil have små luksuriøse biler med karakteristisk formgivning. BMW har givet den lille X1 et gigantisk fysisk tvist, og vupti er bilen blevet til X2. Lidt mindre og meget frækkere og med klassisk BMW-køredynamik.

Et dobbeltmord har rystet Slovakiet:

Trump ventes i løbet af ugen at gøre den højere told til officiel politik.

Regeringer og økonomer advarer om, at det vil udløse en international handelskrig, som ingen vil vinde på.

Ross er selv blandt fortalerne for at pålægge andre lande told på stål og aluminium. Men ifølge de amerikanske medier er der en anden fløj i Det Hvide Hus, som advarer mod konsekvenserne.

- Jeg ved, at han har haft samtaler med en række af verdens ledere, fortæller Ross.

Præsident Donald Trump har talt med flere af verdens ledere om sin planlagte told på stål og aluminium, og han overvejer ikke at friholde nogen.

Med et sent mål efter en AGF-fejl fik FC København hevet tre point hjem med en smal 1-0-sejr. Federico Santander blev matchvinder.

Tiltaget er et forsøg på at højne diversiteten, påstår den tidligere medarbejder.

Verden vil have små luksuriøse biler med karakteristisk formgivning. BMW har givet den lille X1 et gigantisk fysisk tvist, og vupti er bilen blevet til X2. Lidt mindre og meget frækkere og med klassisk BMW-køredynamik.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her