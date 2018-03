En mand skød sig selv uden for Det Hvide Hus: Nu er han erklæret død

USA's Secret Service reagerede lørdag på en anmeldelse om, at der var blev affyret skud nær Det Hvide Hus. En mand havde skudt sig selv i hovedet, og han er nu erklæret død, bekræfter Secret Service og politiet i Washington.

Manden er blevet identificeret, men myndighederne har valgt ikke at offentliggøre hans identitet, før de pårørende er underettet.

Ingen andre kom til skade ved hændelsen, skriver Secret Service, der har ansvaret for præsidentfamiliens sikkerhed. Men sikkerhedsniveauet er hævet i Det Hvide Hus.

Skuddene blev affyret tæt på det nordlige hegn, der omkranser Det Hvide Hus, og trafikken i området er påvirket af episoden.

Læger og førstehjælpspersonale ankom hurtigt til stedet for at behandle manden, men hans liv stod ikke til at redde.

Politiet i Washington skriver på Twitter, at deres »natural death squad« var til stede.

Præsident Trump og hans kone, Melania Trump, befinder sig i West Palm Beach i Florida og er altså ikke til stede i Det Hvide Hus. De forventes dog at vende tilbage til Washington senere lørdag.

Update: Adult male allegedly shot himself along the north fence line of the @WhiteHouse. No other injuries reported. Our natural death squad is on the scene. Will provide updates as they come in.— DC Police Department (@DCPoliceDept) 3. marts 2018

»Vi er opmærksomme på situationen, og præsidenten er blevet informeret,« udtaler pressesekretæren i Det Hvide Hus, Hogan Gidley.

De journalister, der befandt sig i presserummet i Det Hvide Hus, fik besked på at søge i sikkerhed i kælderen, skriver tv-stationen CBS News på sin hjemmeside.

Der har været flere episoder de seneste år, hvor sikkerhedsniveauet har været hævet i Det Hvide Hus.

Den 23. februar kørte en bil ind i et hegn nær Det Hvide Hus, og en 35-årig mand blev arresteret.

I marts 2017 sprang en mand, der var bevæbnet med peberspray, over hegnet til præsidentens embedsbolig og nåede at opholde sig på grunden i 16 minutter, før han blev fanget.