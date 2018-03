19-årig anholdt på universitet i USA efter drab på forældre

En 19-årig amerikaner, som er mistænkt for at have skudt og dræbt sine forældre, er blevet anholdt af politiet på Central Michigan Universitys område.

Alarmtjenesten i byen Mount Plesant skriver på sin hjemmeside, at den 19-årige blev pågrebet tidligt lørdag uden dramatik.

En passager havde set den mistænkte kort efter midnat, da et tog passerede den nordlige ende af universitetets område.

Skyderiet skete fredag morgen lokal tid, da forældre ankom til universitetet for at hente deres børn hjem til weekenden.

Mand dræbte forældrepar ved universitet i Michigan

De dræbte blev identificeret som den 19-åriges forældre.

Skyderiet på universitetet i Michigan kommer kort efter et skyderi på et gymnasium i Florida, som kostede 17 mennesker livet.