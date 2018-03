Pinefuldt og forfærdeligt: Trump og Baldwin har genoplivet Twitter-krig

SAN FRANCISCO – En udtalelse fra skuespilleren Alec Baldwin om, at det er pinefuldt at parodiere Donald Trump, fik fredag den virkelige Donald Trump til at fare i blækhuset.

»Baldwin, hvis døende middelmådige karriere blev reddet af hans forfærdelige parodi af mig på Saturday Night Live, siger nu, at det er pinefuldt at spille mig,« skrev præsidenten og fortsatte:

»Alec, det var pinefuldt for dem, som var tvunget til at se på. Bring Darrell Hammond tilbage; sjovere og har langt mere talent.«

Baldwin fyrede tilbage med en trio af tweets:

»Selvom det er pinefuldt, foretrækker jeg at blive hængende til høringerne om (din) fratræden, tilbagetrædelsestale og den sidste helikoptertur til Mar-a-Lago,« skrev Baldwin i en henvisning til Trumps golfressort i Florida, ofte omtalt som præsidentens vinter-hvide-hus.

Baldwin angreb også Trumps golf- og Twitter-vaner og nævnte hans angivelige affære med en pornostjerne.

»Jeg ser frem til (oprettelsen af) Præsident Trump Biblioteket med en ”putting green,” en opskrift på en chokoladekage, en live Twitter-feed, hvor besøgende kan skrive beskeder, og en lille sort bog med telefonnumre på pornostjerner… «

Han fortsatte: »Hr. præsident, bed venligst din hustru om at stoppe med at ringe til mig for at få billetter til Saturday Night Live.«

Trumps tweet fredag morgen kom efter, at Baldwin havde givet et interview til The Hollywood Reporter, hvor skuespilleren brugte ordet pinefuldt om sin præsident-rolle.

»Jeg kunne gå ud på gaden, stå på hvilket som helst hjørne og prikke 10 mennesker på skulderen. Og de ville alle, med stor sandsynlighed, være mere kvalificeret – etisk, moralsk, intellektuelt og åndelig - end Trump,« sagde han også.

Trump og Baldwin var senest i ordkrig i december 2016, før Trump var blevet taget i ed som præsident.

Dengang tweetede Trump, at han havde forsøgt at se Saturday Night Live, men ikke kunne holde ud at se på det: »

»Fordomsfuldt, ikke sjovt. Baldwins parodi kunne bare ikke blive værre. Sad,« skrev han.