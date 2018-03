Trump antyder støtte til dødsstraf til narkohandlere

SAN FRANCISCO – Præsident Donald Trump har antydet, at han støtter indførelse af dødsstraf mod narkohandlere for at bekæmpe USA's opiumepidemi.

»Vi har pushere og narkohandlere, der dræber hundreder og hundreder af mennesker,« sagde Trump torsdag fra et møde i Det Hvide Hus om opiumsituationen og fortsatte:

»Hvis du skyder et menneske, kan du få livstid eller dødsstraf. Disse mennesker kan dræbe 2.000-3.000 personer, og der sker dem ikke noget.«

»Vi er nødt til at vise styrke over for pushere og narkohandlere. Hvis vi ikke gør det, løser vi aldrig problemet.«

Præsidenten bemærkede også, at lande, som har indført dødsstraf mod narkohandlere er bedre til at bekæmpe narkomisbrug end USA.

»Nogle lande har en meget, meget hård straf – den ultimative straf – og de har færre narkoproblemer, end vi har.«

Udtalelserne følger rapporter tidligere på ugen om, at Trump i lukkede møder har fremhævet lande som Singapore, som bruger dødsstraf mod narkosmuglere og argumenterer for, at en mildere tilgang ikke virker.

Det er ikke det eneste område, hvor Trump har indikeret, at han vil skrue bissen på.

Mange amerikanere er blevet stofafhængige som følge af medicinske behandlinger med for store dosis af smertestillende medicin, og præsidenten sagde, at han har bedt sin justitsminister Jeff Sessions om at sagsøge producenterne for dette.

Dette støttes af mange amerikanske byer og delstater, som ønsker, at producenterne skal bidrage til at dække omkostningerne til afvænningsklinikker.

Uden at komme med flere detaljer sagde Trump, at hans regering vil fremlægge et »meget, meget stærkt« udspil til at bekæmpe krisen i løbet af nogle uger.

Opiumsepidemien i USA har taget sådan et omfang, at amerikanernes gennemsnitlige levetid for første gang siden 1960’erne er faldet to år i træk.

Amerikanerne dør yngre: »Opiumepidemien er mere dødelig, end da aids-epidemien toppede«

Det skyldes især, at epidemien dræber mange unge mennesker. Eksperter har også sagt at epidemien er mere dødelig, end da aids-epidemien i 1990’erne var på sit højeste.

Mens mange sundhedsfagfolk længe har presset Det Hvide Hus for at øge indsatsen for at bekæmpe krisen, er mange nu bekymret over, at Trump udelukkende synes at fokusere på straf og ikke på behandling og forebyggelse.

»Jeg har intet til overs for narkosmuglere, men mange gør det for at få råd til at betale for deres eget forbrug,« siger Andrew Kessler, leder af en konsulentgruppe, Slingshot Solution, som har specialiseret sig i sundhedspolitik og adfærd, til Politico.