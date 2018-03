USA afviste Putins pral om nye atomvåben

SAN FRANCISCO - Det Hvide Hus og det amerikanske forsvarsministerium afviste torsdag meldingen fra præsident Vladimir Putin om, at Rusland har udviklet et nyt atomvåbenarsenal, som USA’s missilforsvar ikke vil kunne spore og destruere.

»Vi er meget sikre på, at vi er parat til at forsvare denne nation lige meget hvad. Det amerikanske folk kan føle sig sikre,« sagde talsmand i USA’s forsvarsministerium, Dana White, ved en pressebriefing.

Hun tilføjede, at USA »over en lang periode har holdt øje med Rusland« og »ikke er overrasket« over meldingen.

Putin: Ruslands nye atomvåben kan ikke stoppes af fjendtlige raketskjold

»Disse våben, som diskuteres, har været under udvikling i lang tid. Så vores atomvåbenstrategi (NPR) tager allerede højde for dette,« fortsatte hun i en henvisning til, at USA planlægger at udvikle mindre, mere strategiske atomvåben.

Dette skyldes først og fremmest, at USA’s eksisterende atombomber er så store og ødelæggende, at ingen amerikansk præsident vil have lyst til at bruge dem, hvilket gør arsenalet mindre troværdig som en afskrækkelse mod aggressioner fra fjendtlige stat.

Større risiko for atomkrig? I et udkast til ny strategi lægger USA op til øget brug af atomvåben

White understregede også, at hverken USA’s eller Natos missilforsvar er indrettet med henblik på at standse russiske raketter.

Putins påstand om, at hans nye våben ikke kan spores og destrueres er således grundløs, da det aldrig har været hensigten. Udmeldingen ændrer således heller ikke på det mangeårige atomopgør mellem Rusland og USA, hvor de to lande undlader at angribe hinanden, fordi det kan udløse et modangreb.

På en flad, øde mark i Østeuropa: Her gemmer Europas nye superforsvar sig Rusland mener, at det amerikanske missilskjold i Europa svækker dets atomforsvar, men russerne lider af »strategisk paranoia,« lyder det fra USA.

Også fra Det Hvide Hus afviste talsmand Sarah Sanders Putins udmelding.

USA’s forsvar »er og vil blive ved med at være uovertruffen,« sagde hun.

Sanders sagde også, at Putin har bekræftet, hvad USA længe har vist. At Rusland har udviklet »et destabiliserende våbensystem, hvilket er et direkte brud på indgåede traktater.«

Trump forstår dette og vil fortsætte planerne med at »modernisere« USA’s atomvåbenarsenal for at sikre, at »vores kapaciteter er uforlignelige,« fortsatte Sanders.