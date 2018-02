Rigmand har lagt spor ud til millionskat: Nu er fire omkommet i jagten efter den

»So hear me all and listen good,

Sådan lyder de sidste linjer i et digt, som har fået adskillige personer til at lede efter en skattekiste, som angiveligt skulle indholde værdier for mere end to millioner dollars i form af bl.a. guldmønter og juveler.

Det er mangemillionæren Forrest Fenn, som hævder at have begravet en sådan skat et sted i bjergkæden Rocky Mountains, der strækker sig over 4.800 km - fra den amerikanske delstat New Mexico i syd og op gennem kontinentet til British Columbia i det nordvestlige Canada.

Billedet her skulle angiveligt vise den omtalte skat, som menes at have en værdi på op mod 20 mio. kr. Foto: Forrest Fenn

I juni sidste år tog 53-årige Jeff Murphy til nationalparken Yellowstone i USA for at lede efter skatten, ligesom mange har gjort det før ham. Men da timerne gik, og ingen kunne få fat på ham, slog hans kone alarm og meldte ham savnet.

En større eftersøgning blev iværksat. Otte grupper af personer til fods, fire grupper til hest og en helikopter blev sat ind i jagten efter den 53-årige eventyrlystne amerikaner.

Den 9. juni fandt mand liget af Jeff Murphy ved foden af en skråning. Man formoder, at han var faldet 150 meter ned ad den stenede skråning og i den forbindelse havde mistet livet.

Siden fundet af den 53-årige mand har myndighederne kun frigivet sparsomme informationer om amerikanerens død. Først i sidste uge blev det bekræftet, hvad de fleste havde på fornemmelsen: Jeff Murphy omkom i jagten efter den omdiskuterede skat.

Det skriver Washington Post.

Dermed er han den fjerde person, som i løbet af de seneste par år er omkommet i jagten efter skatten, som kaldes "Fenns skat".

Den blev angiveligt nedgravet af mangemillionæren Forrest Fenn i 2010. I den skulle der bl.a. befinde sig guldmønter, diamanter samt ældgamle kinesiske figurer.

Dengang frigav Forrest Fenn, der er kunsthandler og forfatter, et digt, som skulle give ledetråde til, hvor skatten befinder sig. Gennem de seneste otte år menes titusindvis at have ledt efter den.

Nogle personer har hævdet, at hele skattejagten er et fupnummer, som Forrest Fenn selv har iscenesat for at få opmærksomhed og for at sælge flere bøger. Sidstnævnte anklage har Forrest Fenn prøvet at komme i forkøbet og gav alle rettigheder til et lille forlag i Santa Fe – med andre ord har han ikke tjent en krone på bøgerne. Foto: Luis Sanchez Saturno/Santa Fe New Mexican via AP

Formålet var ifølge Forrest Fenn selv »at få folk op af sofaen« og »give folk noget håb«.

Jeff Murphys enke, Erica Murphy, har til The Telegraph udtalt, at hun ikke er vred på Forrest Fenn. Hun forklarer, at hendes mand elskede udfordringen og kendte risiciene, der var forbundet med at lede efter skatten.

Endnu er det ikke lykkedes nogen personer at finde frem skatten, hævder Forrest Fenn.

Nedenfor kan du læse hele digtet, som skulle give ledetråde til, hvor den påståede skat befinder sig:

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.



From there it's no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There'll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.



If you've been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.



So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I've done it tired and now I'm weak.



So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.

Forrest Fenn har gennem årene givet yderligere ledetråde: