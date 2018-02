Denne mand skal sikre Trump fire år mere i Det Hvide Hus

SAN FRANCISCO – Der er to år og 250 dage til det næste amerikanske præsidentvalg, men Donald Trump har allerede udpeget manden, som skal sikre ham fire år mere i Det Hvide Hus.

Meddelelsen om Brad Parscales udnævnelse som kampagnechef for Trumps forsøg på genvalg i 2020, blev tirsdag sendt ud til præsidentens støtter.

Den 42-årige mand fra Kansas var tidligere Trumps digitale guru og er blevet udråbt som en af de drivende kræfter bag Trumps 2016 præsidentkampagne. Men selvom han med sit røde fuldskæg ikke er en mand, der er let at overse, er der ikke mange, der kender hans navn.

»Den mest indflydelsesrige Trump-kampagnerådgiver, hvis navn du ikke har hørt,« lød det f.eks. i en BuzzFeed-artikel.

Det ændrer sig nu.

Som Trumps kampagnechef vil alle øjne være rettet mod ham, og han trækker i arbejdstøjet med det samme. Ud over at begynde at planlægge, vil han også være involveret i midtvejsvalget til Kongressen senere i år.

For Trump er der tale om en forlængelse af et årelangt samarbejde.

Pascale har kendt og har arbejdet for Trump-familien siden 2011, da han blev hentet ind for at håndtere nogle webprojekter for Trump-organisationen. Siden har han også designet websider for Eric Trump, for Melania Trumps hudplejeserie og for Ivanka Trumps tøjmærke.

Han er på mange måder stadig ny i den politiske verden. Før 2016-valget havde han aldrig arbejdet i politik, men efter Trumps sejr, er han blevet beskrevet som Trump-kampagnens »hemmelige våben« på grund af hans evne til at bruge målrettede annoncer på Facebook, Twitter og Google til at fange opmærksomheden fra Trumps kernevælgere.

Det store forbrug på digitale medier faldt ikke altid i god jord hos Trump, som under præsidentkampagnen råbte af ham, at han ikke troede på det »der digitale mumbo-jumbo,« erindrede Parscale sidste år til CBS ”60 Minutes.”

»Jeg var knust. Det var første gang nogensinde, at jeg havde set ham råbe af nogen - og slet ikke mig,« fortsatte han i interviewet ifølge CNN.

Donald Trump genopstiller i 2020 og meldte tirsdag, at hans kampagnechef er Brad Parscale. Foto: AP/Evan Vucci

Men Parscale blev ved, og i de sidste uger af kampagnen lagde han mærke til små bevægelser i Trumps favør i stater som Michigan og Wisconsin, som blev vigtige for Trumps sejr, men som de fleste på det tidspunkt forventede ville gå til den demokratiske kandidat Hillary Clinton.

»Jeg tog hver en ”nickel” og ”dime”, jeg kunne og flyttede dem til Michigan og Wisconsin. Jeg begyndte at købe reklamer; digitalt og på tv,« fortalte Parscale til "60 Minutes".

Parscale har selv nedtonet sin betydning for udfaldet af valget.

»Måske gjorde mit job 0,1 pct. forskel. Donald Trump gjorde 99,9 pct. af arbejdet, og alle, som siger noget andet, kender ikke Donald Trump,« har han sagt.

Helt ukontroversiel er Parscale dog ikke.

Det var f.eks. ham, der hyrede Cambridge Analytica, et konservativt data-selskab, som forsøgte at få Julian Assange, stifteren af den kontroversielle hjemmeside, WikiLeaks, til at give adgang til e-mails, som russiske hackere havde stjålet fra Demokraterne.

Parscale har sagt, at han ikke havde noget kendskab til dette. Han har også afvist at have kendskab til russiske forsøg på at påvirke valget.

Uanset har han Trump-familiens tillid.

»Familien stoler helt og aldeles på ham, og han er den perfekte person til at stå i spidsen for kampagnen,« sagde Eric Trump, en af præsident Trumps sønner, i meddelelsen, som blev sendt ud tirsdag.