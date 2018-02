USA’s forfatningsdomstol går imod Trump: Giver 700.000 'drømmere' ekstra tid

SAN FRANCISCO – USA’s forfatningsdomstol afviste mandag at bane vejen for, at Trump-regeringen allerede i marts kan afslutte et program, som giver omkring 700.000 unge, udokumenterede migranter lov til at leve og arbejde i USA som amerikanere.

Præsident Donald Trump meddelte i september sidste år, at det såkaldte Daca-program er blevet indført via en forfatningsstridig misbrug af magt fra hans forgænger Barack Obama, og at programmet derfor ville blive stoppet fra 5. marts i år.

Siden har to føderale dommere imidlertid beordret regeringen til at opretholde programmet, mens en stribe indsigelser mod beslutningen afprøves ved lavere domstole. Mest opsigtsvækkende er regeringen i denne periode også blevet pålagt at fortsætte med at tage imod ansøgninger om forlængelser af den særlige Daca-status, som gives for to år af gangen.

Udmeldingen fra forfatningsdomstolen mandag betyder, at domstolen ikke vil høre en appel fra regeringen, hvilket betyder, at programmet formentlig vil fortsætte med at eksistere i mange måneder endnu.

Donald Trump har udfaset det såkaldte program for 700.000 unge, udokumenterede migrdanter fra 5. marts. Nu får det lov at fortsætte lidt længere. Selvom det på papiret er et nederlag for Trump, løser det et øjeblikkeligt politisk program for præsidenten. Foto: AP/Evan Vucci

På papiret er der tale om et nederlag for Trump, men afgørelsen fjerner samtidig et øjeblikkeligt pres for at finde en politisk løsning.

Selvom Trump tog beslutningen om at ophæve programmet, har han indikeret, at han gerne vil finde en løsning, der lader de såkaldte drømmere blive, hvis Demokrater til gengæld ville støtte en omfattende indvandrerreform.

Og hvis forfatningsdomstolen havde tilladt Trump-regeringen at afslutte programmet fra 5. marts, ville han have været under pres for at begynde at deportere de unge drømmere, hvilket et stort flertal af amerikanere er imod.

Trumps har kastet Selena Rodriguez liv ud i juridisk limbo Om mindre end en måned mister 700.000 unge ”drømmere” deres status og ved ikke, om de er købt eller solgt.

Nu vil emnet formentlig blive skubbet til den anden side af midtvejsvalget til Kongressen i november.

Formentlig er det en lettelse for præsidenten, som de seneste dage i en række tweets har øget sin kritik af Demokraterne for at efterlade Daca-børnene uden beskyttelse.

»Demokraterne taler ikke længere om Daca. Ude af syne, ude af sind. Daca-modtagere bør ikke være tilfredse (..) Republikanere er parate til at indgå en aftale,« tweetede Trump lørdag.

Mange Demokrater – og nogle Republikanere – har til gengæld kritiseret Trump for at forsøge at bruge ”drømmere” som en brik i forhandlinger om en omfattende indvandrerreform.