Optagelse fra alarmcentral: Florida-morder havde tidligere sat nogen pistolen for panden

SAN FRANCISCO - Nogle måneder inden, Nicolas Cruz i sidste uge gik ind på en high school i Parkland, Florida, hvor han nu er tiltalt for at have dræbt 17 mennesker, foretog en kvinde, som han boede hos på det tidspunkt, en opringning til alarmcentralen og sagde, at hun var bekymret for, at den 19-årige ville gøre hendes familie fortræd.

Cruz og hans 17-årige lillebror var flyttet ind hos Roxanne Deschamps, en familieven i en trailerpark, efter at deres mor døde i begyndelsen af november.

Men den 28. november gik det galt, og Deschamps ringede til 911, efter at Cruz var blevet voldelig.

I en optagelse fra opkaldet, som tv-stationen WPTV har fået udleveret, fortæller Deschamps, at hun har smidt Cruz ud, efter at han har slået hendes søn og banket næver mod væggen.

»Jeg er bange for, at han har en masse våben, hvis han kommer tilbage,« kan Deschamps høres sige: »Han har et våben, som han henter hos Dick lige nu.«

Deschamps fortalte også, at Cruz muligvis havde begravet et våben i hendes baghave:

»Og han har før sat pistolen mod sin brors pande, så det er ikke første gang, og han gjorde det ved sin mor… det er ikke første gang, at han sætter en pistol mod nogens pande,« fortsatte hun.

Nicolas Cruz, den mistænkte attentatmand, bag et skoleskyderi i Florida, hvor mindst 17 er dræbt. Foto: fra sociale medier

Ifølge WPTV ringede Cruz også selv til alarmcentralen og hævede, at han var blevet angrebet.

Cruz indrømmede, at han var blevet hidsig og havde mistet kontrollen, da »drengen fløj på ham og smed ham ud af huset,« som han udtrykte det.

Cruz fortalte også, at han ikke vidste, hvor han var, fordi han var ny i området.

»Sagen er, at jeg mistede min mor for nogle uger siden, og der er en masse, jeg kæmper med lige nu,« kan han høres sige med en rystende stemme.

Ifølge en politirapport fandt en patrulje senere Cruz, som virkede nervøs og ked af, at han havde mistet kontrollen.

Opkaldet er et af en lang række faresignaler før massakren mod Marjory Stoneman Douglas High School om, at Cruz var potentielt farlig og havde brug for hjælp.

Men hverken skolen, sociale myndigheder, politiet eller FBI formåede at sikre, at han blev standset i sit farlige spor.

Således kunne han lovligt købe den AR-15 riffel, som han senere brugte under angrebet.

Det har udløst en ny stor diskussion om våbenkontrol i USA; særligt fordi eleverne fra Stoneman Douglas High har organiseret en følelseladet kampagne for mere våbenkontrol, som har fået støtter fra elever mange andre steder i USA.

Teenagere udvandrede fra undervisningen i protest: »Det er sådan her vi sørger«

Senest har det fået Floridas guvernør, Rick Scott, til at sige, at han ønsker at hæve minimumsalderen til 21 år, før indbyggere i Florida kan købe våben.

Floridas guvernør vil forbyde salg af våben til unge

I dag er der allerede en sådan grænse for pistoler og alkohol i Florida, men ikke for rifler og semiautomatiske angrebsvåben.

Præsident Donald Trump har også indikeret, at han støtter, at aldersgrænsen hæves generelt i hele USA, ligesom han vil styrke den lovpligtige baggrundstjek før et våbenkøb.

Mere kontroversielt har Trump også sagt, at han ønsker at særligt våbenduelige lærere skal være bevæbnet, så en attentatmand ikke længere kan angribe en skole uden risiko for selv at blive skudt.