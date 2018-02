Vind en AR-15 riffel: Sådan samler børn i Missouri penge ind til deres baseballhold

SAN FRANCISCO - I sidste uge blev en AR-15 riffel brugt til at myrde 17 børn på en high school i Florida. I denne uge har børn i alderen 7 til 9 år på en skole i Neosho i Missouri solgt billetter til en lodtrækning, hvor vinderen kan få en riffel af samme type.

Nyheden har vakt harme flere steder, og et Facebook-opslag, som viste skolens logo ved siden at et billede af våbnet, har udløst en storm af kritik.

Netop AR-15 riffeltypen er blevet et favoritvåben for attentatmænd bag masseskyderier. Den blev brugt ved nedskydningen af gæster ved en udendørskoncert sidste år i Las Vegas, hvor 58 blev dræbt. Den er blevet brugt ved nedskydningen af natklubgæster i Orlando, hvor 49 blev dræbt. Og den er blevet brugt ved nedskydningen af skolebørn på Sandy Hook skolen i Connecticut. Her blev 26 dræbt.

»Er i alle tonedøve. AR-15 dræber 17, og så spiller I om et våben for børnesport? Ved Gud, vågn dog op. I kan forsøge at retfærdiggøre det, men I tager fejl,« skrev en bruger på Facebook.

Semiautomatiske rifler af typen AR-15 er blevet en favoritvåben for attantatmænd bag masseskyderier. Foto: AP/Ted S. Warren

Våbnet – en Black Rain AR-15 Spec 15 - blev doneret af en ejer af en våbenbutik, der også er far til en af spillerne på baseballholdet, skriver Kansas City Star. Træneren for holdet, Levi Patterson, har til avisen Kansas City Star forsvaret lotteriet med, at sådan har de gjort i mange år.

»Ondskab vil altid eksistere. Vores hjerter bløder for dem, som er ramt (i Florida-angrebet), og det tager vi ikke let på,« sagde han og fortsatte: »Men jeg tror, at de følelser, som de har omkring denne specifikke type våben (i Florida), er anderledes for folk her.«

Neosho er ikke den eneste skole, som samler penge ind på den måde.

I South Lyon i Michigan havde en anden skole planlagt en velgørende middag for at samle penge ind til dets fodboldhold. Middagen er siden blev aflyst, som følge af kritik af, at gæster under den såkaldte ”Wild Game Dinner” kunne byde på en stribe våben, herunder AF-15 våben.

Der er også mange politikere, som finder uddelingen af våben fuldt forsvarligt. I Kansas har en republikaner ved navn Tyler Hannahill trods angrebet i Florida gennemført doneringen af en AR-15 riffel som led i sin kampagne for at blive valgt ind i Kongressen.

»Som jeres kongresmedlem vil jeg forsvare jeres rettigheder,« skriver han på Twitter.