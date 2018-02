Ny undersøgelse: Donald Trump kåret til den dårligste præsident i USA's historie

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Den tidligere nummer to i Front National har startet sin egen politiske bevægelse, Patrioterne.

Syriske regeringsstyrker tæppebomber oprørskontrollerede Østghouta ved hovedstaden Damaskus. I nord gør de sig klar til at drive tyrkerne ud af Afrin.

To modekendisser ville skubbe designer Stine Goya og selskabet bag ud i verden. Nu er de begge efter få år igen ude af ejerkreds og bestyrelse i samme selskab. Finans

Selv genopdragelsesrejser på få måneder kan have store konsekvenser for de unge.

Under valgkampen gav de hinanden tørt på:

Selvom størstedelen af de adspurgte politiske forskere kunne identificeres som demokrater og af naturlige årsager vurderede Bush og Obama forskelligt fra republikanerne, var begge parter dog alligevel slående enige i bedømmelsen af Donald Trump. Donald Trump vandt dog alligevel suverænt frem på et enkelt parameter, hvor han slog alle konkurrenterne. Som den mest polariserende præsident.

Prisen som den mest storslåede præsident i USA's historie gik ikke særligt overraskende til Abraham Lincoln, der blandt andet også var ansvarlig for slaveriets ophævelse.

Resultaterne bygger på en undersøgelse, hvor nuværende og tidligere samfundsvidenskabelige forskere fra American Political Science Association blev bedt om at vurdere præsidenternes storslåethed på en skala fra 0 til 100, hvor 100 var størst, 50 var gennemsnitlig og 0 en total fiasko.

Af undersøgelsen fremgår det også, at præsident Trump blandt andet rangerer lavere end den ellers så udskældte republikaner Richard Nixon, der var præsident under Watergate-skandalen i 1974.

Donald Trump har kun været ved magten i lidt over et år, men allerede nu har næsten 200 af USA's førende politiske forskere kåret ham som den værste præsident i landets historie. Det viser undersøgelsen Presidents & Executive Politics Presidential Greatness Survey, der udkommer hvert fjerde år, ifølge Independent.

Donald Trump har senest været i medievælten for de påståede affærer med tidligere Playboy-modeller. Han har dog afskrevet alle som fake news. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Beboerne i Ceres Hus er modstandere af et hellested for socialt udsatte på nabogrunden og efterlyser i stedet hjælp til de socialt udsatte.

Såkaldt "pulserende polarlys" er nu mindre mystisk, efter forskere for første gang har observeret dannelsen af det smukke fænomen.

Fejlen opstår, hvis man modtager en besked med et bestemt tegn.

Tina Dalbøge fortæller, hvordan man med enkle og forhåndenværende midler kan pynte et bord til fest.

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé, siger eksperter.

