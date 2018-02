Fodgænger i New York dræbt af faldende stykke metal

Europa må gøre meget mere for sin egen sikkerhed, lyder kravet fra politikere og eksperter.

Fænomenet sugardating breder sig i USA som en populær måde at betale sin uddannelse. Der er mange penge at tjene, men det er ikke altid ufarligt.

Her er landet, hvor sugardating er sat i system:

Diplomati uden fortilfælde og ikke et ord om menneskerettigheder. Kina har succes med at påvirke Europa.

For nylig fik en bank i Holbæk for fjerde gang på syv måneder stjålet sin hjertestarter.

Chris Larsen, der har danske aner, har en ambition om at gøre betalinger på tværs af grænser markant nemmere og billigere via selskabet Ripple. Finans

Joakim Ingversen skal være stand in for sin hustru.

I dag præsenteres den nordiske Michelin-guide, Michelin Guide Nordic Countries 2018. Her giver JP's eksperter seks bud på restauranter, der kunne fortjene en stjerne - eller en ekstra.

En domstol i Bagdad har idømt 10 udenlandske kvinder livsvarigt fængsel for terrorisme og dødsstraf til en tyrker.

En 24-årig kvinde blev også ramt og bragt på hospitalet. Hun er i stabil tilstand. Ifølge politiet var en person ved at inspicere brandtrappen i syv etagers højde, da et stykke af trappen brækkede af og faldt ned på fortovet.

Han døde lørdag på et hospital.

Den 58-årige mand kom fredag gående på Broadway i Manhattans Soho-kvarter. Her faldt metalstykker fra en bygnings brandtrappe pludselig ned og ramte ham så uheldigt, at han fik kraniebrud.

En mand, der fredag i New York City blev ramt af et faldende metalstykke fra en bygning, er død.

Metalstykker fra brandtrappe rev sig løs og faldt ned i hovedet på 58-årig mand på fortov i New York.

Europæisk undersøgelse viser, at 18 procent af legetøj indeholder homronforstyrrende stoffer.

De fleste nye computere er fyldt med præinstallerede programmer, som bare bør slettes. To it-eksperter guider her til, hvordan du gør.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

