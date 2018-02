Trumps reaktion på tiltaler mod 13 russere: Der var intet samarbejde

SAN FRANCISCO - USA’s præsident har flere gange kaldt hele undersøgelsen af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg et fupnummer og en heksejagt, opfundet af Demokraterne for at skade ham.

Den påstand er blevet sværere at fastholde, efter at FBI fredag rejste tiltale mod 13 navngivne russere plus tre russiske selskaber.

Anklageskrift giver detaljerede informationer om, hvordan russerne førte 'informationskrig' mod amerikansk valg

Trumps har i stedet reageret på, at det 37 sider lange anklageskrift fremhæver, at Ruslands indblanding begyndte lang tid før hans præsidentkampagne.

»Rusland begyndte sin anti-USA kampagne i 2014, lang tid før jeg annoncerede, at jeg ville stille op som præsident,« skrev præsidenten i et tweet og fortsatte:

»Resultatet af valget blev ikke påvirket. Trump-kampagnen gjorde ikke noget forkert. Intet samarbejde.«

Reelt adresserer anklageskriftet ikke til, om der var noget samarbejde.

Som Rod Rosenstein, vicejustitsminister udtrykte ved en pressebriefing, så »er der ingen beskyldninger i dette anklageskrift om, at nogen amerikaner var en vidende deltager i disse ulovlige aktiviteter.«

Han tilføjede, at der ikke var nogen beskyldninger i anklageskriftet om, at de russiske aktiviteter havde nogen effekt på udfaldet af præsidentvalget.

Der er dog oplysninger om kommunikation mellem russiske operatører og ansatte ved Trumps valgkampagne.

F.eks. var der koordination om at arrangere en serie pro-Trump rallys i Florida. Men intet tyder på, at de ansatte på Trump-kampagnen var vidende om, at de kommunikerede med russere.

Ved et rally i West Palm Beach betalte en russisk operatør sågar amerikanere for at bygge et bur, som blev placeret på en ladvogn. Inde i buret optrådte en skuespiller som Hillary Clinton - Trumps Demokratiske udfordrer i præsidentvalget - i fangedragt.

Heller ikke her er der oplysninger om, at det skulle være sket med Trumps præsidentkampagnes viden.

Men det vil blive det næste skridt i den særlige undersøger Robert Mullers kulegravning, skriver USA’s tidligere justitsminister Eric Holder i et tweet.

»Det næste: hvem var aktørerne i dette land. Konturerne af en sammensværgelse begynder at blive mere klare. Dette er meget signifikant,« skrev han.

Denny Heck, en Demokrat i efterretningsudvalget under Repræsentanternes Hus, fremhæver, at USA’s spionchefer tidligere på ugen i fælles kor advarede om, at Rusland fortsætter sine forsøg på at blande sig.

»Russerne har, de gør og de vil fortsætte,« sagde han til CNN: »Indtil de holdes ansvarlig, fortsætter de.«