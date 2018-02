Russisk ministerium kalder anklager fra USA for absurde

- Beskyldninger fra USA om, at russiske statsborgere blandede sig i det amerikanske præsidentvalg er absurde.

Sådan siger en talskvinde for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova.

Den russiske erklæring er en reaktion på, at den særlige anklager Robert Muellers kontor i Washington har meddelt, at de amerikanske myndigheder gennem en storjury har tiltalt 13 russiske statsborgere for indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp. Også tre russiske selskaber er tiltalt.

13 russere er tiltalt for at blande sig i den amerikanske valgkamp

Samtidig siger den russiske forretningsmand Evgeny Prigosjin, at han ikke er overrasket eller vred over tiltalen mod ham i USA.

- Amerikanerne er meget følelsesmæssige mennesker. De ser det, som de ønsker at se. Jeg har stor respekt for dem. Jeg er ikke bragt i affekt ved, at jeg står opført på listen. Hvis de ønsker at se djævlen, så lad dem, siger han i en udtalelse til det russiske nyhedsbureau RIA.

Prigosjin er en entreprenant forretningsmand fra Sankt Petersborg, der er blevet kendt i russiske medier som "Putins kok". Hans restauranter og catering selskaber har ofte været vært for den russiske leders middage med udenlandske gæster.

Prigosjin er også indehaver af et selskab, der handler med olie, som siges at have sendt private russiske krigere til Syrien. Amerikanerne har tidligere indført sanktioner mod ham.

De tiltalte beskyldes for at have brudt den amerikanske lovgivning for at kunne udøve indflydelse på det amerikanske valg og den politiske proces.

Tiltalerne omfatter sammensværgelse, bedrageri på internettet og groft identitetstyveri.

Demokratisk notat trækker Trump længere ind i Rusland-sagen Præsidenten Donald Trump har i flere omgange offentligt sagt, at han glæder sig til mødet med den særlige undersøger. Men nu slår præsidentens advokater bak.

De amerikanske myndigheder oplyser, at nogle af de tiltalte russere har udgivet for at være amerikanske statsborgere og kommunikeret med personer i præsident Donald Trumps kampagnestab, der ikke vidste, hvem de stod over for.

Tiltalerne gælder perioden fra 2014 og frem til i dag og omfatter også præsidentvalget i 2016.

Det første gang, at der er direkte fokus på bestemte russiske personer i efterforskningen.