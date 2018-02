Fængselsvagter i USA mistænkes for sexmisbrug af indsatte

Syv amerikanske fængselsbetjente er sigtet for seksuelt misbrug af kvindelige indsatte i et fængsel i Scranton, Pennsylvania.

Det oplyser statsadvokat i delstaten Josh Shapiro.

Ifølge anklagemyndigheden misbrugte nuværende og tidligere vagter i Lackawanna County Prison deres magtpositioner til at tvinge kvindelige indsatte til sex.

Misbruget var almindeligt kendt, og det tyder i vid udstrækning på, at der er tale om et coverup, mener statsadvokaten.

Han kalder det "et vedholdende misbrug", som angiveligt har stået på i fængslet i Scranton i mere end et årti.

- Når du ser denne form for omfang, må du undre dig over, hvor langt op i systemet det går, siger Josh Shapiro.

Et nævningeting, som i samarbejde med myndighederne har efterforsket fængslet i et år, siger, at vagterne handlede varer såsom mad, cigaretter eller ekstra telefontid for sex.

Panelet oplyser, at en af vagterne havde en kvindelig indsat til at udføre en sexhandling på ham i hendes fængselscelle, mens andre vagter holdt vagt i et kontrolrum.

Herfra kunne de advare ham, hvis nogle nærmede sig, ved at fjernbetjene celledørens lås.

Statslige embedsmænd siger, at kvinderne er tilbageholdende med oplysninger i sagen, fordi de frygter gengældelse.

De syv fængselsbetjente blev anholdt onsdag efter mere end et års efterforskning. Hvis de findes skyldige, risikerer de at skulle tilbringe flere årtier bag tremmer.

Første retsmøde i sagen er planlagt til næste uge.

Talsmand for Lackawanna County Prison Joseph D'Arienzo siger, at tjenestemænd har arbejdet "flittigt i årenes løb" for at sikre sikkerheden i fængslet.

Talsmanden tilføjer, at "mange af påstandene opstod for mange år siden".

Sagen er opstået i kølvandet på, at fire tidligere indsatte for godt et år siden hævdede, at højtstående embedsmænd i Scranton, herunder fængselsdirektøren, dækkede over sexmisbrug i fængslet.