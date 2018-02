Sagde ikke et ord: Formodet gerningsmand bag skoleskyderi er blevet fremstillet i retten

SAN FRANCISCO – Den formodede gerningsmand bag et masseskyderi på en high school i det sydlige Florida blev torsdag fremstillet i retten.

Den 19-årige Nikolas Cruz var iklædt en orange fangedragt.

Han så lille og betuttet ud.

I de få minutter, som fremstillingen varede, kiggede han ikke op en eneste gang.

Han sagde heller ikke et ord, da dommeren fortalte ham, at han står anklaget for 17 tilfælde af overlagte mord - et tal der kan stige:

Yderligere 14 er sårede efter skyderiet på Marjory Stonemand Douglas High School i byen Parkland onsdag. Heraf er flere stadig i kritisk tilstand.

FBI overhørte advarsel om massemorder USA oplevede onsdag i Florida årets 18. skoleskyderi.

I stedet lod han sin forsvarer tale for sig og meddele retten, at forsvaret ikke har noget at sige på nuværende tidspunkt.

Dommeren har nu varetægtsfængslet Nikolas Cruz på ubestemt tid uden mulighed for kaution.