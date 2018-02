Trump vil tale til nationen efter skoleskyderi

USA's præsident, Donald Trump, vil tale til nationen om skoleskyderiet i Florida.

Det sker torsdag klokken 17 dansk tid, meddeler Det Hvide Hus ifølge flere nyhedsbureauer.

- Vores nation sørger sammen med dem, der har mistet deres kære i skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, hedder det i en udtalelse fra præsidenten.

Trump har desuden beordret regeringsbygninger, militærbaser og amerikanske ambassader i udlandet til at flage på halv til ære for ofrene for tragedien.

Det var en 19-årig, tidligere elev på skolen, der åbnede ild med et halvautomatisk gevær af typen AR-15.

AR-15-riflen bliver ved med at dukke op i alle de værste masseskyderier

Han er torsdag blevet sigtet for at have dræbt 17 mennesker, viser retsdokumenter ifølge nyhedsbureauerne AP og AFP.

Efter skyderiet skrev præsident Trump på Twitter, at gerningsmanden bag skyderiet tilsyneladende var "mentalt forstyrret".

- Der er så mange tegn på, at gerningsmanden i Florida var mentalt forstyrret, han blev endda smidt ud af skolen for dårlig og utilregnelig opførsel, skrev Trump.

- Naboer og klassekammerater vidste, at han var et stort problem. Vi må altid indberette sådanne tilfælde til myndighederne, igen og igen!, fastslog præsidenten.

Antiterror-ekspert brød sammen på tv efter skoleskyderi: »Jeg kan ikke gøre det, Wolf«

Når Trump toner frem på skærmen klokken 17 dansk tid, er det ikke første gang i hans tid som præsident, at han skal forsøge at sætte ord på sorgen efter et masseskyderi.

I kølvandet på et skyderi i spillebyen Las Vegas i oktober, hvor 58 mennesker blev dræbt, betegnede Trump blodbadet som "ren ondskab" og sagde, at han ville forsøge at hjælpe nationen med at komme sig oven på tragedien.