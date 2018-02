Skoleskyderi i Florida: Lærerne var blevet advaret om gerningsmanden

Han viste sine skydevåben og sine knive frem på de sociale medier, og han pralede med, at han skød og dræbte rotter med en af sine pistoler.

Teenageren Nikolas Cruz, der angiveligt er identificeret som gerningsmanden til onsdagens skoleskyderi, hvor mindst 17 personer blev dræbt på en high school i Florida, var kendt som utilregnelig og farlig af både lærer og elever. Cruz' tidligere matematiklærer fortæller til det amerikanske medie Miami Herald, at skolens administration tidligere har sendt en e-mail ud til skolens lærer for at advare dem mod Cruz.

»Sidste år fik vi at vide, at han ikke måtte være på skolens område med en rygsæk på. Der var problemer med ham, fordi han truede flere elever, og jeg tror, han blev bedt om at forlade skolens område,« siger matematiklæreren Jim Gard.

Nikolas Cruz blev året forinden bortvist fra Stoneman Douglas High School, hvor skyderiet fandt sted, men skolens administration har endnu ikke forklaret hvorfor. Victoria Olvera, der er elev på skolen, har dog udtalt til Associated Press, at det skyldtes et skænderi med hans ekskæreste nye kæreste.

Eleverne på skolen er ikke overraskede over, at Cruz endte som massemorder.

»Han snakkede kun om skydevåben, knive og jagt, og jeg kan ikke påstå, at jeg er chokeret. Baseret på tidligere episoder virkede han som den type, der kunne finde på sådan noget her,« siger eleven Joshua Charo,16, til Miami Herald.

Politiet er ifølge Miami Herold i gang med at undersøge Cruz' konti på de sociale medier, og fundene er ifølge en lokal sherif meget foruroligende.

Forud for den blodige massakre skrev Nikolas Cruz angiveligt en række opsigsvækkende beskeder på nettet. I oktober skrev han bl.a. »Jeg har lyst til at skyde mennesker med min AR-15.«, og for seks måneder siden skrev han: »Jeg vil dræbe så mange, jeg kan.« Hans konti er siden blevet slettet.

Cruz blev arresteret kort tid efter massakren og står nu overfor adskillige mordanklager.