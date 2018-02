Trump: Mange tegn på at person bag skoleskyderi var mentalt forstyrret

For 18. gang i år blev der onsdag løsnet skud på en amerikansk skole.

Denne gang skete det på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland nord for Miami. En 19-årig tidligere elev mistænkes for at stå bag.

I så fald har han mindst 17 dødsfald på samvittigheden. Politiet mistænker 19-årige Nikolas Cruz, der for et år siden blev bortvist fra skolen af disciplinære årsager. Der er løbende kommet detaljer - heraf en del ubekræftede - frem om den mistænkte. Flere klassekammerater har eksempelvis udtalt sig til WFOR om, at han virkede »ustabil« og »altid var i problemer«.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. februar 2018

Mistænkt 19-årig: En bortvist våbenelsker, der havde planlagt angrebet længe

Som det ofte sker efter skyderier med massive menneskelige omkostninger, har episoden vakt ny debat om våbenlovgivningen i USA. Flere demokrater råbte vagt i gevær, som antallet af døde og sårede kom frem. Heriblandt Chris Murphy, der er senator i staten Conneticut. Han mener, at kongressen bærer et ansvar for »epidemien af massemord«.

En anden senator, Marco Rubio, maner til besindighed.

»Jeg synes, det er vigtigt at vide alt, før du springer til konklusionen om, at vi kunne have vedtaget en lov, der kunne have forhindret det. Det er der måske, men burde vi ikke i det mindste kende fakta?« sagde han onsdag ifølge The Hill.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har også fulgt med i situationen og har ikke udtalt sig direkte om våbenlovkontrol. Han peger til gengæld på, at gerningsmandens mentale helbred spillede en rolle i skoleskyderiet.

Den mistænkte 19-årige er tidligere elev på skolen. Foto: AP

»Så mange tegn på, at Florida-attentatmanden var mentalt forstyrret - endda bortvist fra skolen for dårlig og uregelmæssig adfærd. Naboer og klassekammerater vidste, at han var et stort problem. Sådanne tilfælde må altid indrapporteres til myndighederne igen og igen!«

AR-15-riflen bliver ved med at dukke op i alle de værste masseskyderier

Den 19-årige mistænkte er blevet afhørt natten til torsdag og er foreløbigt blevet fængslet.

Forud for den blodige mission skal han angiveligt have forfattet foruroligende beskeder på nettet. CNN har rapporteret, at han i oktober skrev: »Jeg har lyst til at skyde mennesker med min AR-15.«

For seks måneder siden skrev han angiveligt: »Jeg vil dræbe så mange, jeg kan.«

Bl.a. skriver flere medier, at han trykkede på brandalarmen for at få eleverne til at løbe udenfor, hvor han skød dem, inden han fortsatte massemordet inde i bygningen.