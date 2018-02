Antiterror-ekspert brød sammen på tv efter skoleskyderi: »Jeg kan ikke gøre det, Wolf«

Den tidligere CIA-agent Philip Mudd kunne ikke komme tørøjet igennem en nyhedsudsendelse, da han onsdag var direkte igennem til CNN's studie for at kommentere onsdagens blodbad på en skole i Florida.

Umiddelbart før, det ringede ud fra sidste time onsdag eftermiddag, åbnede en attentatmand ild på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland nord for Miami. Mindst 17 blev dræbt og 14 såret.

Philip Mudd, der i dag fungerer som antiterror-ekspert, var på skærmen hos CNN for at kommentere episoden, mens nyhedsfladen begyndte at flyde over af detaljer om den formodede gerningsmand og billeder af skræmte familiemedlemmer og venner, der samlede sig foran skolen.

Det blev alt sammen for meget for Mudd.

Mistænkt 19-årig: En bortvist våbenelsker, der havde planlagt angrebet længe

»Et barn af Gud er død. Kan vi ikke blive enige om, at vi i vores land ikke kan acceptere dette her?« sagde den tidligere agent, der blev interviewet af nyhedsværten Wolf Blitzer.

Så knækkede hans stemme.

»Jeg kan ikke gøre det, Wolf. Jeg er ked af det, jeg kan ikke gøre det,« sagde han.

"A child of God is dead. Can not we acknowledge in this country that we cannot accept this?" Former CIA and FBI official Philip Mudd breaks down into tears following the shooting at a Florida high school https://t.co/YZs0Uej3oM pic.twitter.com/pyEksDzEl0— CNN International (@cnni) 15. februar 2018

Politiet mistænker den 19-årige Nicolas de Jesus Cruz for at være gerningsmanden. Han var selv elev på skolen for et år siden, men blev bortvist af disciplinære årsager.

Motivet står indtil videre helt uklart, men politiet har fundet foruroligende beskeder, som skal være forfattet af den 19-årige.

CNN rapporterer, at den 19-årige i oktober sidste år skrev om, at han havde lyst til at skyde mennesker med sin AR-15.

For seks måneder skrev han angiveligt: »Jeg vil dræbe så mange, jeg kan.«

Gerningsmanden til kirkemassakren i Texas: Ringede til sin far under flugten Præsident Trump afviser at diskutere stramninger af våbenloven efter endnu et meningsløst blodbad.

Ifølge vidner satte gerningsmanden en brandalarm i gang for at få eleverne til at strømme ud af klasselokalerne.

Skoleskyderiet blev det 10. mest dødelige i nyere amerikansk historie. Blandt ofrene er både studerende og ansatte. Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at han kondolerer.

»Ingen børn, lærere eller nogen andre burde nogensinde føle sig usikre på amerikanske skoler,« skriver han.

Episoden har fået flere til at kritisere kongressen for at være inaktiv. Heriblandt demokraten Chris Murphy, der er senator i staten Conneticut. Han mener, at kongressen bærer et ansvar for »epidemien af massemord«.

»Vi er ansvarlige for dette antal af massedrab, der ikke kender nogen paralleller i andre lande,« sagde han onsdag.

Murphy har tidligere talt for en strammere våbenkontrol og efterlyser handling.

»Det sker ikke kun her på grund af en tilfældighed eller uheld, men derimod som en konsekvens af vores manglende handling,« sagde han.

Sen. Chris Murphy speaks about Florida school shooting on the Senate floor: "We are responsible for a level of mass atrocity that happens in this country with zero parallel anywhere else." pic.twitter.com/VLG6tLr284— NBC News (@NBCNews) 14. februar 2018

Floridas guvernør, Rick Scott, kalder masseskyderiet for »rendyrket ondskab«.