Amerikansk minister beskyldes for at misbruge offentlige midler på rejse til Danmark

SAN FRANCISCO - Set med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens (V) øjne var besøget en stor succes.

Efter USA’s minister for soldaterveteraner David Shulkin i juli lagde vejen forbi forsvarsministeriet ved Holmens Kanal, sagde Hjort Frederiksen, at visitten havde understreget båndet og de gode samarbejdsrelationer mellem USA og Danmark.

»Under vores møde i dag har vi igen haft rigtig gode erfaringsudvekslinger. Jeg fik en masse input, og jeg er sikker på, at Shulkin rejser hjem fra Danmark endnu mere inspireret,« fortsatte han i en pressemeddelelse.

Syv måneder senere ser rejsen knap så succesfuld ud. I hvert fald for Shulkin.

USA’s svar på Rigsrevisionen; Office of Inspector General (OIG), offentliggjorde tirsdag en rapport, der beskylder den amerikanske minister for på rejsen til Danmark og Storbritannien at have misbrugt offentlige midler.

Blandt andet lod Shulkin den offentlige pung betale for, at hans hustru kunne rejse med på den 11 dage lange tur svarende til en udgift på knap 26.000 kroner, lyder det i rapporten.

Flere gange under turen rapporterede ministeren, at han arbejdede med veterananliggender på tidspunkter, hvor han ikke deltog i nogen officielle funktioner.

Han misbrugte ansattes tid, ved forud for rejsen at lade dem planlægge turistaktiviteter.

Stabschefen i veteranministeriet beskyldes også for at have ændret en email for at sikre, at den offentlige kasse betalte rejseomkostningerne for Shulkins hustru.

Shulkin overtrådte desuden de etiske regler ved at tage imod dyre billetter til en tenniskamp ved Wimbledon.

Shulkin har ifølge Wall Street Journal via en advokat kaldt rapporten ensidig og kaldt turen »meget værdifuld« for ministeriet for soldaterveteraner. Men ifølge Thomas Bowmand, viceminister i ministeriet for soldaterveteraner, vil Shulkin nu tilbagebetale de penge, som det kostede at have hans hustrue med.

Rapporten er kun den seneste sag af mange, hvor ministre i Trump-regeringen er kommet i søgelyset for uretmæssigt at lade statskassen betale deres rejseudsifter.

I september sidste år trådte sundhedsminister Tom Price tilbage efter kritik af, at han brugte en privatjet og et militærfly til at komme frem og tilbage til officielle arrangementer.

Flyrejser for millioner koster Trumps sundhedsminister jobbet