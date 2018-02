Den amerikanske præsident har længe udtrykt ønske om en militærparade for at demonstrere landets militære magt. Nu forventes det, at militærparaden kommer til at koste et sted mellem 10 og 30 millioner dollars (60-180 mio. danske kroner).

Det oplyser den økonomiske direktør i Det Hvide Hus, Mick Mulvaney, til Washington Post.

»Estimaterne er meget foreløbige og ligger mellem 10 og 30 millioner dollars afhængigt af militærparadens længde. En times parade er naturligvis forskellig fra fem timers parade, hvad angår omkostninger og udstyr,« lød det fra Mick Mulvaney under et møde med den økonomiske komité i Det Hvide Hus.

Trump vil fremvise USA's militære muskler i parade

Sagen er bare den, at Det Hvide Hus endnu ikke selv har budgetteret med militærparaden, hvorfor præsidenten nu kun kan håbe på, at hans militærparade får en økonomisk håndsrækning fra Kongressen. Ellers må han tage til takke med de likvide midler, der allerede er godkendt til formålet.

Tidligere på året besøgte Donald Trump den franske præsident under markeringen af Bastilledagen, hvor særligt en militærparade gjorde stort indtryk på præsidenten, og det skulle efter sigende være fra dette besøg, at han har hentet inspiration til den amerikanske pendant.

Det er endnu ikke bestemt, hvor og hvornår militærparaden skal finde sted.