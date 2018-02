Skyderi ryster NSA's hovedkvarter i Maryland

Flere personer er såret efter skyderi og tumult ved den amerikanske efterretningstjeneste NSA's hovedkvarter i Maryland.

Ingen af de tilskadekomne, som er kørt på hospitalet, er dog såret af skud, oplyser NSA efter hændelsen.

Situationen udviklede sig, da et køretøj uden tilladelse forsøgte at trænge ind på efterretningstjenestens område lidt efter klokken 7 om morgenen.

En person er anholdt efter skyderiet. USA's præsident, Donald Trump, er blevet orienteret om skyderiet.

Politiet siger, at en mand i en sort pickup kørte ind i en barriere i Fort Meade i Maryland.

- Efter et skyderi blev manden fra pickuppen overmandet og lagt i håndjern.

Myndighederne har sikret området, og der er ikke længere en trussel, vurderes det ifølge lokale medier.

- NSA's politi og lokalt politi er rykket ud til en hændelse her til morgen ved en sikkerhedskontrol for køretøjer, der skal ind til NSA, siger en talsmand for efterretningstjenesten ifølge ABC News.

FBI har sendt agenter fra Baltimore til Fort Meade for at undersøge hændelsen nærmere.

Optagelser på amerikanske tv-stationer viser en bil, hvor flere airbags er aktiveret. Journalister siger, at der ses skudhuller i bilens forrude.

Det fremgår også af optagelser, som CBS News har vist fra stedet. Her ses et sort køretøj tilsyneladende med skudhuller i forruden. Bilen holder ved porten til Fort Meade.

NSA er en af den amerikanske regerings centrale efterretningstjenester. Tjenesten står blandt andet for at overvåge internettrafik.

Fort Meade ligger omkring 50 kilometer nordøst for Washington.

Det er ikke den første hændelse ved NSA's højt sikrede indgangsport.

I marts 2015 kørte to personer i en bil forbi vagter ved indgangen. Betjente skød mod bilen, da den ikke stoppede. Den ene person i bilen blev dræbt.

Lokale medier skrev dog efterfølgende, at de to personer, som var på stoffer efter en fest, muligvis blot var kørt forkert.