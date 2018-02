Trumps personlige advokat efter rygter om affære: Jeg betalte pornostjerne kort før præsidentvalg

Kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016 traf Michael Cohen en beslutning.

Den personlige advokat for den daværende præsidentkandidat og nuværende præsident, Donald Trump, kontaktede pornostjernen Stephanie Clifford for at lave en pengeoverførsel til hende.

Pornostjernes mulige affære med Trump har taget en uventet drejning

Det bekræfter advokaten nu, skriver CNN og New York Times.

»I en privat overførsel brugte jeg mine egne midler til at overføre 130.000 dollars (omkring 785.000 kroner) til Stephanie Clifford. Hverken Trump-organisationen eller Trump-kampagnen tog del i overførslen eller bidrog efterfølgende med midler, hverken direkte eller inddirekte,« siger Michael Cohen.

Det mest omtalte stripshow i USA’s historie?: »Trump har set hende ”live”. Det kan du også« Pornostjerne, der blev betalt for at tie om affære med Donald Trump, er tilbage med stripshow.

Michael Cohen har afvist at svare på, om Donald Trump kendte til overførslen, eller præcist hvorfor han valgte at overføre pengene.

Han har dog udtalt til CNN, at »selvom noget ikke er sandt, betyder det ikke, at det ikke kan skade dig eller skabe problemer. Jeg vil altid beskytte Mr. Trump«.

Både Donald Trump og Stephanie Clifford med kunstnernavnet »Stormy Daniels« har gentagne gange afvist, at de har haft en affære på et hotelværelse i 2006, mens Donald Trump var gift med sin nuværende kone, Melania Trump.

Melania Trumps talsperson: Afviser »slibrige« og »forkerte« affærerygter

»Det forholder sig sådan, at hver part i den påståede affære benægter dens forekomst i 2006, 2011, 2016, 2017 og nu igen i 2018. Jeg benægter ikke affæren, fordi jeg blev betalt for min tavshed, som det ellers er blevet skrevet i udenlandske tabloidmedier. Jeg benægter det, fordi det aldrig er sket,« har Stephanie Clifford senest udsendt i en pressemeddelelse.

Washington Post har tidligere skrevet, at pornostjernen efter sigende har modtaget 130.000 dollars for at tie om sagen.