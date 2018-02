Mindst tre meldes ramt i to skyderier nær Salt Lake City

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

Analyse: Vicepræsident Cyril Ramaphosa står til at tage over efter præsident Jacob Zuma, som natten til tirsdag blev fyret af sit eget parti, ANC.

Truslen fra Rusland står øverst på to vigtige sikkerhedspolitiske møder ugen ud.

Bl.a. mener udenrigsministeren, at prins Henrik bidrog med langt mere, end han blev anerkendt for.

Ifølge kongehuseksperter var prins Henrik en uvurderlig støtte for dronningen, men han vil også blive husket som den utilfredse prins, der nok aldrig blev rigtig værdsat af den danske befolkning.

Når man var på hold med prinsgemalen i Bezzerwizzer, var man næsten altid sikker på at vinde.

Danmark har mistet et intellektuelt, kunstnerisk og morsomt menneske, der med sin internationale baggrund til sidst vandt de skeptiske danskeres hjerter og var med til at gøre det danske monarki til det mest populære i Europa.

Prinsen sov stille ind på Fredensborg Slot omgivet af sin hustru og to sønner.

Trump lovede at balancere økonomien:

Politiets efterforskere ved endnu ikke, om der er en forbindelse mellem de to hændelser.

Det andet skyderi skete i et område ved navn South Salt Lake cirka ti kilometer fra West Valley City.

Avisen Salt Lake Lake Tribune skriver, at politiet er kaldt ud til to skyderier, der fandt sted med få minutters mellemrum.

Skyderiet fandt sted i en forstad til delstatens hovedstad, Salt Lake City. Det skriver det lokale politi i et tweet natten til onsdag dansk tid.

En person er dræbt og to andre er såret af skud tirsdag eftermiddag lokal tid i den amerikanske delstat Utah.

Instruktøren Morten Lundgaard har ikke bare et nyt teaterstykke, men også et godt råd til publikum.

Med de her rejseapps i lommen bliver både transport, kommunikation og jagten på gode oplevelser lettere.

