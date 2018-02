Opsigtsvækkende sag om politikorruption: Betjente fundet skyldig i at berøve narkobosser og husejere

SAN FRANCISCO - I en opsigtsvækkende sag om politikorruption i USA blev to kriminalbetjente mandag dømt for pengeafpresning, røveri og svig.

Betjentene Daniel Hersl og Marcus Taylor fra Baltimore på USA’s østkyst var del af en eliteenhed, der skulle reducere antallet af ulovlige våben i omløb i byen.

Betjentene brugte i stedet posten til at berige sig selv. De lokaliserede narkohandlere, tog deres penge, solgte deres narkobeholdninger på gaden og beholdt deres ulovlige våben, som de så senere kunne indlevere og bruge til at tage uofficielle fridage.

De brugte også ulovlige polititaktikker til at stoppe bilister, gennemsøge deres biler og tage deres penge.

Et par fortalte i retten, at betjentene fulgte efter dem efter et besøg i byggemarkedskæden, Home Depot. Parret blev stoppet, lagt i håndjern, fik deres penge taget. Derefter fulgte betjentene dem hjem, gennemsøgte deres hus og tog flere penge.

Fire af seks betjente fra enheden, der allerede var blevet kendt skyldige, vidnede iklædt fængselsuniformer mod deres tidligere kollegaer.

Samlet set er syv betjente anklaget eller dømt for røveri, svig og pengeafpresning i sagen. Mandag blev Daniel Hersl (yderst tv.) og Markus Taylor (midt) fundet skyldige. Foto: Baltimore politi via AP

Anklagemyndigheden brugte også optagelser fra hemmelige aflytninger, hvor to betjente diskuterede, hvordan de skulle dele byttet.

I årevis har enhedens medlemmer formået at benægte anklagerne i interne undersøgelser. Nu risikerer Hersl og Taylor op mod 60 års fængsel. Men sagen skaber også andre problemer for Baltimore politi.

Sagen risikerer at genåbne op mod 3.000 sager, som specialenheden var involveret i.

Mange spørger nu, om der er tale om en enkeltstående sag, eller om den er et billede på et større problem.

Under retssagen er navne på andre betjente blevet nævnt i forbindelser med beskyldninger om ulovlig - eller upassende adfærd og har ført til suspendering eller nye undersøgelser.

En FBI-specialagent fortalte retten, at en bredere korruptionssag nu er i gang og kan føre til nye anklager.

Baltimores politi har i forvejen et dårligt forhold til mange af byens indbyggere. I 2015 døde en afroafrikansk mand, Freddie Gray, mens han var i politiforvaring. Det udløste racespændinger, som byen endnu ikke har kommet sig over.

Byens politi er også under overvågning fra føderale myndigheder, efter en domstol beordrede reformer som følge af afsløringen af diskriminerende og forfatningsstridige politimetoder.

Baltimores fungerende politikommissær, Darryl De Sousa, sagde efter dommen, at sagen havde afdækket »nogle af de mest frygtelige og foragtelige handlinger, som ordensmagten nogensinde har begået.«

»Vores job er fremadrettet at gøre os fortjent til at folk igen stoler på os og respekterer os,« sagde han.

Datoen for udmålingen af Daniel Hersl og Marcus Taylor straf er endnu ikke fastsat.