Trump lovede at balancere økonomien: Nu stiger USA’s gæld eksplosivt

SAN FRANCISCO - Som mange tidligere politiske kandidater lovede Donald Trump at styre Det Hvide Hus som en forretning.

Men i det budgetudspil, som Det Hvide Hus mandag lagde på bordet, går udgifterne op, indtægterne falder og underskuddet vokser i et omfang, som sjældent tidligere er set i en tid med økonomisk vækst.

»Balancerer det? Nej, det gør det ikke,« erkendte direktør for Det Hvide Hus’ budgetkontor, Mick Mulvaney, tirsdag ifølge NPR ved en journalistbriefing:

»Jeg kan ikke komme herind og sige, at vi kan balancere bøgerne over de næste 10 år,« forsatte han: »Men jeg håber, at der er en værdi i, at være ærlige over for folk om den finansielle situation.

Trump vil modernisere USA’s infrastruktur Men hvor skal pengene komme fra? Amerikanske bilister skal måske betale for en plan om at reparere USA’s nedslidte veje, broer og lufthavne.

Det er Kongressen, der i sidste ende kontrollerer den statslige pengepung, men udspillet er en kovending i forhold til, at Det Hvide Hus sidste år lovede at balancere bøgerne i løbet af de næste 10 år.

Nu hedder målet i stedet 2039. Og det er vel at mærke, hvis vækstprognoserne. som mange økonomer har kaldt optimistiske, holder.

Trumps villighed til at omfavne gæld står også i kontrast til den dominerende retorik blandt Republikanerne de seneste år.

Inden Mick Mulvaney blev budgetdirektør, var han for eksempel en af de største budgethøge i Kongressen. Under præsidentkampagnen lovede Trump ikke bare at balancere bøgerne, men at betale ned på USA’s gældsbyrde. Nu ventes den i stedet at vokse. Det amerikanske finansministerium har estimeret, at den over de næste to år må låne omkring 2 billioner dollar - altså to tusind milliarder dollar - for at få budgettet til at hænge sammen.

Som forretningsmand har Trump dog altid omfavnet gæld. F.eks. ved at lade virksomheder gå konkurs og investorer tage tabet. Eller ved at genforhandle betingelserne for en aftale. »Jeg er kongen af gæld. Jeg er god med gæld. Ingen kender gæld bedre end mig,« sagde han til CBS News i 2016, men understregede, at han skelnede mellem sin egen gæld og statsgæld, som han kaldte en »tidsbombe.«

USA's præsident Donald Trump lovede som præsidentkandidat at køre Det Hvide Hus som en forretning og betale ned på den amerikanske statsgæld. AP Photo/Evan Vucc)

Underskuddet skyldes dels de republikanske skattelettelser, som blev vedtaget i december sidste år, og et toårige budget med flere penge til forsvaret og offentligt forbrug, som fik opbakning i begge kamre i Kongressen i sidste uge.

Samlet set kan der blive tale om en pengeindsprøjtning i den amerikanske økonomi, som næsten er på størrelse med den støttepakke, som Obama vedtog for at gå gang i de økonomiske hjul i årene efter finanskrisen.

Mulvaney har dog afvist, at amerikansk økonomi lige nu er ”høj på sukker.”

»Vi har fundamentalt ændret strukturen i den amerikanske økonomi til, hvor vi mener, at vi kan sikre de langsigtede trends for økonomisk vækst,« sagde han søndag til Fox News.