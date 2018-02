I 2016 forudså han Fake News: Nu advarer han om en informations-apokalypse

SAN FRANCISCO – I 2016 i ugerne inden det amerikanske præsidentvalg advarede Avid Ovadya USA tech-giganter om, at der var noget fundamentalt galt med internettet.

Platforme som Google, Twitter og Facebook havde alle for meget fokus på klik, aktiepriser, reklamer og penge. Det gjorde økosystemet af informationer usundt, fordi det belønnede information, som var vildledende og polariserende, mente chefteknologen ved Center for ansvarlighed i sociale medier på Michigan universitet.

Hans advarsel, som han præsenterede til fagkollegaer i de store selskaber, blev ignoreret. Der gik måneder, inden journalister, politikere og erhvervsbosser senere nåede frem til en lignende konklusion: At algoritmerne bag disse platforme er sårbare over for propaganda, misinformation og statsfjendtlige kampagner fra udenlandske magter såsom Rusland, som via nettet har forsøgt at påvirke demokratiske valg i både USA, Tyskland, Frankrig og flere andre lande.

Nu slår Ovadyas igen på alarmklokkerne, skriver BuzzFeed.

Kombinationen af fake news, kunstig intelligens og propaganda vil gøre problemet værre, forudser han. Der vil komme nye teknologiske værktøjer, som kan bruges til at manipulere den offentlige opfattelse og forfalske virkeligheden.

Chokket over falske russiske budskaber på Facebook og Twitter-trolde vil blegne sammenlignet med, hvad disse nye teknologier kan gøre for at skabe et falsk billede af virkeligheden og vores evne til at forstå og kontrollere den, advarer Ovadyas.

»Hvad sker der, når alle kan få det til at se ud som om, hvad som helst er sket. Uanset om det er sket eller ej,« spørger han retorisk.