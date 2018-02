Efter skattelettelser: Nu vil Trump-regeringen skære i sociale ydelser

SAN FRANCISCO – Det Hvide Hus offentliggjorde mandag en skatte- og budgetpakke, som gør præsidentens prioriteringer klare for det kommende år.

Med pakken - kaldet ”effektivitet og ansvarlighed: Et amerikansk budget” – beder præsidenten blandt andet Kongressen fortsætte med at øge forsvarsbudgettet og begynde at sætte penge af til at bygge en mur på grænsen til Mexico.

Til gengæld ønsker Trump, at der blive skåret i tilskuddene til offentlig sygesikring, madkuponer og andre velfærdsprogrammer.

Flere Demokrater har kaldt det et bevis for deres mistanke om, at de republikanske skattelettelserne til erhvervslivet nu skal betales af de fattigste i samfundet.

»Trumps budgetforslag gør det klart, at han ønsker, at gennemføre store nedskæringer i sygesikring og programmer mod fattigdom for at mindske en eksploderende gæld som følge af hans skattelettelser til millionærer og selskaber,« sagde John Yarmuth, en Kentucky-valgt demokrat til Washington Post.

Men republikanere nedtonede betydningen af præsidentens udspil.

»(Præsidentens) budget er et dokument, der klargør aspirationer. Jeg vil ikke spilde tid på at kritisere et budget, som har meget lille betydning for, hvad Kongressen faktisk godkender,« sagde Mark Meadows, Republikaner fra North Carolina.

Det er dog kun få måneder siden, at andre republikanere, herunder leder af Huset Paul Ryan, udtalte, at der er behov for en reform, der nedbringer udgifterne på det sociale område.

Først skattelettelser; så sociale nedskæringer? USA’s Republikanere er begyndt at tale om næste skridt

Præsidentens udspil kommer efter, at begge kamre i Kongressen natten til fredag gav deres opbakning til et toårigt budget, som øger både forsvarsbudget og offentligt forbrug.