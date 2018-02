Hustruen til Donald Trump Jr. kørt på hospital efter at have modtaget konvolut med hvidt pulver

SAN FRANCISCO - Hustruen til Donald Trump Jr. er mandag blevet indlagt, efter at hun åbnede et brev med hvidt pulver, skriver ABC7 New York.

Brevet var adresseret til Donald Trump Jr., og præsidentens svigerdatter, Vanessa Trump, åbnede det ved titiden amerikansk østkysttid i parrets lejlighed på Manhattan, New York.

Det var på tidspunktet uklart, hvad det hvide pulver bestod af, og Vanessa Trump blev som en sikkerhedsforanstaltning kørt på hospitalet sammen med to andre personer, som også var i kontakt med pulveret.

Politiet har siden konkluderet, at pulveret ikke var farligt, oplyser CNN.

Trump Jr., der har været gift med Vanessa Trump siden 2005, er en aktiv støtte af far og optræder ofte på Fox News som fortaler for præsidentens politik.