Lesbisk lærer fyret fra skole i Miami efter bryllup

Det er ikke ulovligt at diskriminere mod homoseksuelle i Florida.

Det er medvirkende til, at skolelærer Jocelyn Morffi er blevet fyret fra sit arbejde gennem syv år på den katolske skole Sct. Peter & Paul Catholic School i Miami i USA.

32-årige Jocelyn Morffi blev fyret fire døgn efter at have giftet sig med sin partner af samme køn, Natasha Hass.

Fyringen bliver langt fra bifaldet af forældre til eleverne på skolen. Omkring 20 forældre mødte op på skolen for at kræve en forklaring fra skolens inspektør.

- Vi er rasende. De behandlede hende som en kriminel. Hun fik ikke engang lov til at hente sine ting i klasseværelset.

- Vi er ligeglade med hendes seksuelle orientering. Vi gik kun op i, hvordan hun var med vores børn, og hun var med afstand en af de bedste lærere derude, siger Cintia Cini, der er mor til en elev i Jocelyn Morffis klasse, til Miami Herald.

Flere forældre siger, at de var overraskede og oprørte over lærerens fyring. Nogle overvejer angiveligt at trække deres børn ud af skolen i protest over fyringen.

Talskvinde for Miamis ærkebispedømme Mary Ross Agosta siger, at Jocelyn Morffi brød sin kontrakt under kirkens adfærdsregler, hvilket er skyld i fyringen.

Forklaringen lyder videre, at Jocelyn Morffi ikke længere var i stand til at varetage børnenes spirituelle udvikling.

- Jeg synes, det er chokerende, at de her ting fortsætter med at ske i Sydflorida i vore dage. Det er vigtigt at fortsætte med at oplyse samfundet om, at de her ting sker hver dag.

- Men det er vigtigere at gennemføre omfattende beskyttelse i hele staten, siger Tony Lima, der er generaldirektør i LGBT-rettighedsgruppen Save i Sydflorida, til Miami Herald.

Homoseksuelle ægteskaber har været lovlige i Florida siden 2015.