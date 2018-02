Amerikansk budget vedtaget af Repræsentanternes Hus

Repræsentanternes Hus har stemt for det amerikanske statsbudget. Dermed slutter en kort nedlukning af det amerikanske statsapparat, skriver amerikanske medier.

Det amerikanske statsapparat blev formelt ramt af nedlukning fredag, da klokken passerede midnat amerikansk tid - klokken seks dansk tid - og en deadline for en budgetaftale blev overskredet.

En time efter stemte Senatet statsbudgettet igennem, men afstemningen manglede fortsat i Repræsentanternes Hus.

Det udløste en nedlukning af det amerikanske statsapparat, der blandt andet betyder, at offentligt ansatte ikke kan møde op på arbejde.

Derfor måtte medlemmer af Repræsentanternes Hus skynde sig for at gøre klar til afstemningen, i håbet om at så få ville blive påvirket af nedlukningen som muligt.

Kort før klokken 12.00 dansk tid blev budgettet så stemt igennem med stemmerne 240-186, hvilket har genåbnet statsapparatet.

Med begge afstemninger i hus i Kongressen, er det nu blot op til den amerikanske præsident, Donald Trump, at godkende statsbudgettet.

Han ventes at underskrive aftalen.

Aftalen gælder to år. Den vil tilføre 300 milliarder dollar - 1,8 billioner kroner - til det føderale underskud.

Det var netop det voksende underskud, der fik den republikanske senator Rand Paul til at trække tiden ud i Senatet, så afstemningen om budgettet overskred deadline.

Han mener, at det amerikanske underskud er ude af kontrol.

Indsigelsen betød dog ikke noget for den endelige opbakning til statsbudgettet, der bestod, selv om det ikke sikrer en løsning for de cirka 700.000 unge "drømmere", som er kommet ulovligt til USA, da de var børn.

De risikerer udvisning, efter at præsident Donald Trump i efteråret ophævede et Obama-program kaldet Daca, som lod dem blive i landet og studere eller arbejde i en periode.

En manglende aftale om Daca fik i januar Demokraterne til at udløse en nedlukning af statsapparatet, da de ikke stemte for en midlertidig forlængelse af budgettet.