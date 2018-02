Nedtælling til midnat: Hektisk kamp i Kongressen for at undgå ny betalingsstandsning

SAN FRANCISCO – USA’s Kongres er i en hektisk kamp for at vedtage en vidtrækkende, tværpolitisk budgetaftale for de kommende to år, inden det nuværende budget udløber torsdag ved midnat.

Aftalen er af Senatets ledere blevet fremhævet som en betydelig tværpolitisk præstation.

Men i Repræsentanternes Hus er den kommet i stiv modvind fra republikanske budgethøge, fordi aftalen vil øge den nationale gæld med en halv billion dollars – altså 500.0000 millioner. Demokraterne i Huset er også frustrerede, fordi aftalen ikke forholder sig til USA’s omkring 700.000 drømmere; børn af migranter, der er bragt ulovlig til USA af deres forældre og fra 5. marts mister deres beskyttelse mod deportation.

I en dramatisk udstilling af dette holdt Husets demokratiske mindretalsleder, Nancy Pelosi, onsdag en maratontale på otte timer.

Demokraternes leder i Repræsentanernes Hus, Nancy Pelosi, holdt en tale, som varede i otte timer. Foto: AP/Steven Senne

Mens Senatet torsdag ventes at godkende budgettet med støtte fra begge sider af kammeret, er aftalens skæbne derfor usikker, når Huset skal stemme om den bagefter.

Planen vil sikre det amerikanske forsvar 300 mia. dollars ekstra de kommende år. Den afsætter samtidig flere penge til de stater, som det seneste år er blevet ramt af oversvømmelser, orkaner og storbrande. Men måske vigtigst af alt, så giver den det føderale statsapparat penge til at holde butikken åben efter midnat torsdag.

Husets republikanske flertalsleder, Paul Ryan, har dog indikeret, at han er villig til at komme demokraternes krav i møde og tillade en afstemning om migration i Huset; det har regeringspartiet hidtil blokeret, fordi det også er et emne, der splitter republikanerne.

Desuden har Husets republikaner tidligere gået på kompromis med deres modstand om at øge den nationale gæld, da de sidste år støttede en skattereform, der ventes at skabe et hul i statskassen på 1,5 billioner dollars.

»Jeg tror, at aftalen vil blive stemt igennem,« udtalte Ryan torsdag til BBC Radio.

Det er kun tre uger siden, at dele af USA’s føderale statsapparat sidst lukkede ned i tre dage som følge af et politisk splittet Kongres.

Men USA’s forsvarsminister James Mattis har denne gang mere højlydt advaret om, hvordan korte budgetforlængelser og betalingsstandsninger lammer forsvaret. Uden et langsigtet budget kan det ikke planlægge og det går ud over træning og ekspertise, sagde han onsdag.

Præsident Donald Trump øgede i et tweet onsdag også presset på begge sider i Huset.

»Budgetaftalen er meget vigtig for vores storartede militær. Det afslutter den farlige cyklus (af korte budgetforlængelser) og giver forsvarsminister Mattis ressourcerne til at holde America Great. Republikanere og demokrater må støtte vores tropper og støtte dette lovforslag,« skrev han.

Hvis aftalen på ikke mindre end 650 sider bliver vedtaget, er den det første langsigtede budget, der er vedtaget under præsident Trump.