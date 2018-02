77-årig politiker holdt »maratontale« i otte timer: Biblen og Paven hjalp hende med at sætte rekord

Hun havde noget, hun gerne ville have slået fast, den 77-årige Nancy Pelosi.

Under en aktuel debat om beskyttelsen af de såkaldte »Dreamers«, der er børn af illegale indvandrere, indtog politikeren fra Demokraterne talerstolen i Repræsentanters Hus.

Otte timer senere havde hun citeret Biblen, Pave Frans og med en uafbrudt talestrøm sikret sig en ny rekord.

Under sin otte timer lange tale fik Nancy Pelosi blandt andet overdraget en Bibel, som hun læste højt af. Foto: HANDOUT

Ingen politiker har tidligere talt så længe i Repræsentanternes Hus, oplyser The Office of the House Historian til The Guardian.

Hendes partifæller skiftede til at sidde bag hende under den lange tale, men selv holdt hun ud og opfordrede republikanerne til at stemme for en beskyttelse af de såkaldte »Dreamers«.

»Disse mennesker bliver deporteret! I dag kan vi sørge for, at børnene i det mindste bliver beskyttet,« sagde hun blandt andet under talen.

En lov, der midlertidigt beskytter børn af illegale migranter mod at blive deporteret, står til at udløbe i næste måned.

Præsident Donald Trump har tidligere slået fast, at han ønsker at beskytte »Dreamers«, men kun hvis der samtidig bliver strammet op på grænsekontrollen, der skal forhindre fremtidige illegale indvandrere.